Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Sanja Stanković promenila je život iz korena, oprobala se kao voditeljka i o privatnom životu retko govori. Ona se sada oglasila na Instagramu gde je rekla da je iza nje težak period.

Sanja kaže da se povukla sa društvenih mreža jer smatra da se na istim plasiraju slike o lažnim savršenim životima.

Ovako je nekad Sanja Stanković izgledala:

1/7 Vidi galeriju Sanja Stanković Foto: Printscreen/Instagram

- Ova lepa slika je nastala pre tačno dve godine. Do danas mnoge stvari su se promenile. U 2 godine preživela mnoga razočarenja, gubitke, dobitke ali i najveću ljubav i lekciju. Izgubila voljenog očuha, izgubila neke prijatelje (bar sam mislila da su mi prijatelji) ali neke nove sam dobila. A ja? Te stvari su me mnogo promenile. Svaki poraz ili neka loša stvar me je terala da budem bolja i jača (barem mislim da sam jača). Kažu da te život baš išiba pre nego što dođe nešto predivno. Da te Bog stavlja na ozbiljna iskušenja, a ja sam prošla kroz ozbiljna iako to nikome nije delovalo tako i mnogi su mislili da živim u idili. Društvene mreže su velika prevara, retko ko kači kada je u nekoj lošoj životnoj situaciji - napisala je i dodala:

- Zato sam i odlučila da Instagram batalim na neko vreme pa čak promenim i broj telefona. Ali ne zato što sam loše, nisam jer sam preživela. Jako volim svoje slatke klipove. Želim da mi fokus bude na drugim stvarima. Povremeno ću vam podeliti neku preporuku nečega i to bi bilo to.

Na operacije dala 20.000 evra

Podsetimo, prema pisanjima medija, Sanja je dala 20.000 evra kako bi izgledala kao lutka. Prvo je uvećala grudi, usne i jagodice, a onda i smanjila nos.

Sanja Stanković, nakon završene rijaliti karijere, počela je da radi kao voditeljka na Red televiziji, a njena popularnost na društvenim mrežama samo je rasla.

Nakon toga je podigla kapke, stavila botoks na čelo, istetovirala obrve i nadogradila trepavice. Ona je grudi uvećala u Turskoj gde ju je operisao jedan od najboljih hirurga.

Bila sa Matorom

Podsetimo, Sanja je bila najpoznatija po ljubavi sa Jovanom Tomić Matorom. Ona je svojevremeno govorila o odnosu sa Matorom, a njihov odnos je bio pun skandala i svađa.

UMALO SE POTUKLE NASRED ULICE! Sanja i Matora vukle jedna drugu i čašćavale se uvredama U PO BELA DANA!

- Mogla bih da se dohvatim sa nekom ženom, ali vezu kao vezu posle ovoga, nema šanse. Ovo je bio bolestan odnos dve žene, a tek ljubomora, pa to je strašno. Dve osobe u PMS-u, haos. Nisam bila zaljubljena, samo sam počela da je volim, ona to zna - rekla je Sanja svojevremeno.