Slušaj vest

Uroš Stanić nije mogao da obuzda emocije danas, tokom podele budžeta u Beloj kući. Njegovo izlaganje u "Eliti" obeležile su teške reči, optužbe za izdaju i gorke suze zbog narušenih prijateljstava, a na udaru su se našli Anita, Milena Kačavenda, Vanja i Anđelo.

Iako je izlaganje započeo smireno, dodelivši budžet Dači uz pohvale da je prema njemu korektan i "unikatan", te da samo treba da nastavi sa spletkarenjem, situacija je ubrzo eskalirala.

Mileni Kačavendi je bez ustručavanja uručio mali budžet, uz surov komentar. "Bila si strah i trepet, bila si jak komentator. Sinonim si za izdaju. Smatram da si u mulju," oštar je bio Stanić.

Ipak, najemotivniji trenutak usledio je kada se obratio Aniti, kojoj je, zajedno sa njenim partnerom Lukom, takođe dodelio mali budžet. Vidno slomljen, Uroš je zamerio Aniti što mu je okrenula leđa nakon što joj je bio lojalan prijatelj.

- Ja ni jednu grešku nemam prema tebi, pokazala si da si me samo koristila i da ti ništa nisam značio. Tvoja veza mi je katastrofa - rekao je Uroš, a onda izneo ozbiljno predviđanje: - Anita će proći kao i Aneli, a tad će Anita da pozove svog druga i da kaže da sam za sve bio u pravu.

1/16 Vidi galeriju Uroš Stanić Foto: Boba Nikolić

Na ove potresne reči, Luka je u "Eliti" kratko i provokativno prokomentarisao: "Ovako izgledaju suze koje se kaju", što je izavalo dodatnu buru.

- Kivan sam i besan što zastupam osobe koje boli k**ac za mene - uzvratio je besno uplakani Uroš, na kog je Stanija nedavno nasrnula, o čemu ne prestaje da se priča.

U svom izlaganju, Uroš nije poštedeo ni ostale cimerke i cimere. Vanji je poručio da joj zamera što trči za Ivanom i teži pomirenju, nazvavši je pritom "sponzorušom" koja nema zlu nameru. Sa druge strane, Anđela je optužio za zabijanje noža u leđa i kukavičluk. "Tvoje komentarisanje mi je šablonski, nemaš m**a da izneseš svoje mišljenje... Previše si mi fejk," zaključio je Uroš na kraju svog žestokog izlaganja.

Uroš o Staniji nakon haosa: "Smrdiš u mulju"

Uroš Stanić izneo je svoje mišljenje o Staniji Dobrojević, koje se i te kako promenilo nakon njenog nasrtaja na njega.

- Pokazala si da si slabić i da nisi nikakav igrač. Sasuo sam istinu o tebi. Ukaljano ti je ume i obraz - jasan je bio on.

1/5 Vidi galeriju Stanija Dobrojević Foto: Printscreen

- Pustiću te da smrdiš u mulju. Smatram da si usisivač bankovnih računa. Fuj. Što dalje od mene - rekao je Uroš potom u "Eliti 9".