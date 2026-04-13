Voditelj Darko Tanasijević ušao je u Belu kuću kako bi takmičarima podelio poklone porodica i zajedno s njim pročitao čestitke. Aktuelnoj rijaliti učesnici Teodori Delić stiglo je pismo od majke, a kad ga je pročitala briznula je u plač.

- Draga naša Teodora, na ovaj Uskrs više nego ikada želimo da znaš koliko te volimo. Tvoja vrednost je neprocenjiva i zato nema niko pravo da utiče na tvoje odluke i mir. Ovog puta si donela pravu odluku i sklonila se od psihopate i nasilnika. Skinula si nam ogromno breme sa leđa, a verujemo da se nikada, ali nikada više nećeš vratiti u taj odnos - glasila je poruka Slavice Delić.

- Očekivala sam ovako nešto, možda je bila malo gruba. Znam da je mojoj majci bilo jako teško, znam da joj sigurno nije bilo lako da gleda neke scene. To je njoj smetalo sve vreme i ako će neko reći da me držao kao malo vode na dlanu, majka je gledala scene koje joj nisu prijale - rekla je Teodora.

- Očekivano, ništa nisam očekivao drugačije da će reći. Verujem da im je sad lakše - rekao je Bebica.

- Kako je tebi kad čuješ da su oni skinuli breme s leđa? - upitao je Darko.

- Prvi put čujem javno, ali već sam mnogo puta čuo. Mnogo bole ove reči, ali sam sam prosto kriv i ja i ona snosimo odgovornost za sve - rekao je Bebica.

- Moja misija je uspešno završena, osećam se odgovornim za ovo Teodorino stanje. Kada je sve ovo završeno, mislim da je najrealnije da je ovo bilo najbolje rešenje za njih i ako nastave da se u ovom mirnom duhu razilaze, to će biti najbolje rešenje za oboje - rekao je Ivan.

Filip Đukić u panici zbog Bebice u Eliti

Nakon nedavnog haosa i prekida programa u rijalitiju "Elita" izazvanog sukobom između Filipa Đukića i Nenada Macanovića Bebice, Filip je odlučio da više ne ćuti i jasno stavi do znanja šta misli o svom suparniku. Glavni razlog sukoba bila je Teodora Delić, koja je priznala da su se Filip i ona ljubili, što je kod Bebice izazvalo bes, uvrede i fizičko zaletanje na Đukića.

Osvrćući se na celokupnu situaciju, Filip je žestoko razvezao jezik i istakao da se nimalo ne plaši Bebice, za kojeg smatra da se "utripovao da je neko i nešto". Đukić je objasnio da samo čeka priliku ("zicer") kako bi dokazao da nema strah od Macanovića.

"Budala se istripovala jer me udario pijan, ljudi misle da se ja plašim bilo koga", izjavio je Filip, objašnjavajući da je samopouzdanje Bebice potpuno neosnovano.

Đukić je, takođe, uputio i vrlo jasno upozorenje Bebici ukoliko ponovo pokuša da bude nasilan, poručivši mu: "Samo nek me takne prvi, dve sekunde će mi trebati".

Iako je Bebica tokom emisije iznosio brutalne psovke i pretnje, Filip je zadržao samouveren stav, ističući da je agresija zapravo odraz Bebičine slabosti.