"JOŠ ČEKAM DA SE POJAVIŠ, BRATE MOJ..." Darko Lazić objavio nikad viđen snimak pokojnog brata, slomio se: Ne mogu...
Pevač Darko Lazić ne može da se pomiri sa smrću brata Dragana koji je poginuo 11. marta u teškoj saobraćajnoj nesreći. On se sada tim povodom oglasio na svom Instagramu gde je podelio nikada viđen Draganov snimak.
Darko je objavio crno-beli snimak na kojem je njegov brat nasmejan sedeo u jednom lokalu gde je bio sa prijateljima.
- Još čekam da se pojaviš brate moj... Ne mogu i nikada neću prihvatiti da te nema - napisao je u opisu folker dodajući dva emotikona slomljenog srca.
"Izgubio sam deo sebe"
Podsetimo, Dragan Lazić je poginuo 11. marta u teškoj saobraćajnoj nezgodi, a Darko je jecajući tada rekao:
- Biću jako kratak, neću puno da pričam. Ne znam šta bih da vam kažem. Izgubio sam veliki deo sebe, sve mi je ovo teško palo. Izgubio sam pola sebe, pola svog života, pola svoga srca, svog najrođenijeg što ne bih nikome poželeo - rekao nam je folker jecajući.
Preuzeo brigu o Draganovoj porodici
Darko se dve nedelje od smrti brata vratio nastupima i istakao da je bio primoran da se vrati pevanju jer treba da brine ne samo o svojoj, već i o porodici svog brata.
- Najradije, kad bih znao da mogu da ga vratim, ne bih nikad više u životu zapevao. Ali, moja publika od mene očekuje da pevam i prvi on bi bio ljut kad bi znao da ne pevam, a on je uz mene uvek i gleda nas sa lepšeg mesta. On je uz mene, u mom srcu, večeras ću i prvi put pevati za njega, i do kraja života. Ja sam morao da budem jak, jer sam ja ostao sam sa njima. Kada vide mene da padnem, onda i oni još više padnu u depresiju i tugu. Maksimalno se trudim da i njih ohrabrim i ojačam, tu sam da podignem tu kulu koja je srušena. Koliko toliko da pokušam da zamenim njegovo mesto i da popunim tu prazninu, jer ipak sam ja ostao kao, ajde da kažem, glava porodice. Moram da se brinem o toj deci, o majki, snajki... On nije bio sam. Imao je i ima mene, ja ću biti tu za njega, a on je uz mene i daje mi snagu - rekao je Darko tada za medije.