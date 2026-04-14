Ana Nikolić, koja je javnosti postala poznata kroz učešće u rijaliti programima pod imenom Mika Vasić, nakon promene pola promenila je i ime, a danas je aktivna na društvenim mrežama gde često deli svoje fotografije.

Ovoga puta, pozirala je u izazovnom izdanju, u mini sako-haljini sa dubokim dekolteom, čime je istakla svoju figuru.

Njena objava brzo je privukla pažnju i brojne komentare pratilaca, a mnogi su istakli da je, bez prethodnog znanja o njenoj prošlosti, ne bi prepoznali.

Ana Nikolić Foto: Pritnscreen/Instagram

O promeni pola

Podsetimo, Ana je javno govorila o operaciji promene pola.

- Kad sam se probudila posle operacije, moje prve reči bile su "Konačno, to sam ja, sad sam srećna". Inače, pre operacije trebalo je hirurg da nas slika da imaju pre i posle sliku, ja kažem "jaoj, nemojte molim vas, ja ne želim. On je rekao: "Ana, mora, treba nam". Ja sam rekla da može samo na sekund, ja se skinem i ponovo pokrijem i on kaže "okej". Ja sam to na sekund skinula i brzo se pokrila, i kažem to je to, ako ste slikali, slikali ste, ako ne ništa. On kaže, okej, slikali smo - rekla je.

Ana Nikolić i haos u stanu Foto: Printscrean

- Posle operacije dođem na kontrolu, vidim njega i ja se sama skinem, bez problema. On kaže: "Šta je Ana, više ne stidiš"...

Tada je rekla i da nije imala odnose do promene pola.

- Da, stidela sam se, nisam to ja bila, nekako ne mogu. Nisam imala odnose dok se nisam operisala, ne mogu da se opustim s dečkom u krevetu, a da se ne skinem gola, nisam to ja. Bilo mi je gadno. Niti sam imala ni želje, ni volje, od tih hormona blokatora muških hormona, opada volja za intimnim odnosima, tako da nisam.