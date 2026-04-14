Slušaj vest

Ana Nikolić, koja je javnosti postala poznata kroz učešće u rijaliti programima pod imenom Mika Vasić, nakon promene pola promenila je i ime, a danas je aktivna na društvenim mrežama gde često deli svoje fotografije.

Ovoga puta, pozirala je u izazovnom izdanju, u mini sako-haljini sa dubokim dekolteom, čime je istakla svoju figuru.

Njena objava brzo je privukla pažnju i brojne komentare pratilaca, a mnogi su istakli da je, bez prethodnog znanja o njenoj prošlosti, ne bi prepoznali.

Ana Nikolić

O promeni pola

Podsetimo, Ana je javno govorila o operaciji promene pola.

- Kad sam se probudila posle operacije, moje prve reči bile su "Konačno, to sam ja, sad sam srećna". Inače, pre operacije trebalo je hirurg da nas slika da imaju pre i posle sliku, ja kažem "jaoj, nemojte molim vas, ja ne želim. On je rekao: "Ana, mora, treba nam". Ja sam rekla da može samo na sekund, ja se skinem i ponovo pokrijem i on kaže "okej". Ja sam to na sekund skinula i brzo se pokrila, i kažem to je to, ako ste slikali, slikali ste, ako ne ništa. On kaže, okej, slikali smo - rekla je.

Ana Nikolić i haos u stanu

- Posle operacije dođem na kontrolu, vidim njega i ja se sama skinem, bez problema. On kaže: "Šta je Ana, više ne stidiš"...

Tada je rekla i da nije imala odnose do promene pola.

- Da, stidela sam se, nisam to ja bila, nekako ne mogu. Nisam imala odnose dok se nisam operisala, ne mogu da se opustim s dečkom u krevetu, a da se ne skinem gola, nisam to ja. Bilo mi je gadno. Niti sam imala ni želje, ni volje, od tih hormona blokatora muških hormona, opada volja za intimnim odnosima, tako da nisam.

Ana i Ivana Nikolić pre i posle operacije promene pola