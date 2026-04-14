Slušaj vest

Pevaču Čedi Markovićupreminula je supruga Ljiljana Marković u 66. godini uoči samog Vaskrsa, 11. aprila. Čeda, koji je mnogo voleo svoju Ljilju, sada se oprostio od supruge bolnim rečima koje su rasplakale mnoge.

- Otišao je moj plavi anđeo… Moja zaštitnica, zaštitnica porodice. Ugasila se zenica oka plavog… Oko koje je pazilo na sve nas celog života - da negde ne pogrešimo… Smejala se i radovala svim našim uspesima. Bila je uvek pravedna i veliki borac za istinu. Uvek mi je govorila “Ako odem pre tebe, pevaj jer to je tvoj život - napisao je on.

Sahrana 16. aprila

Otkrio je i kada će suprugu ispratiti na večni počinak.

- Dok sam živ i dok se opet ne sretnemo, pevaću za tebe, ljubavi moja. Ispraćaj naše drage Ljiljane održaće se u četvrtak 16.04.2026. na groblju Lešće. Početak opela je u kapeli groblja u 12.30.

Upoznali se u kafani

O svojoj ljubavi Ljiljana je jednom prilikom govorila u jednoj emisiji, prisećajući se početka njihove veze i ljubavi.

- Upoznali smo se u kafani, gde drugo. Bilo je to šmekerski, onako je malo pevao, pa pogledao u mene i onda mislite da ste glavni. Nas dvoje smo eto već 39 godina zajedno - rekla je Ljiljana u emisiji "Na večeri kod".

Ljiljanu najviše voleo

Čeda nije krio svoju ljubav prema supruzi, a ovako je o njoj govorio.