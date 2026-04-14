Slušaj vest

Političar Čeda Jovanović u ponedeljak je proslavio 55. rođendan, a pevačica Ana Bekuta donela mu je tortu.

Čeda je ove godine Vaskrs proveo u društvu prijatelja Aleksandra Kosa i dece, a nakon najradosnijeg hrišćanskog praznika proslavio je i rođendan

Jovanovića je posebno obradovao dolazak pevačice Ane Bekute, koja mu je donela tortu na kojoj je bio samo broj pet.

- Srećan ti rođendan, 100 godina. Evo vidi, nisu imali dve petice - rekla mu je Ana.

Čeda Jovanović je čvrsto zagrlio Anu, pa je poljubio, a onda su mu Aca i Bekuta i zapevali na uvce.

Jovanović se na društvenim rmežama pohvalio i rođendanskom čestitkom koju su mu napisala deca.

"Dragi tata, želimo ti srećan rođendan. Volimo te beskrajno i bićemo uz tebe zauvek. Odustaćemo nikad! A ni Tad! Miša, Jana, Zora i Anđa".

Prošli dramu na Vaskrs

Čedomir Jovanović i njegov blizak prijatelj Aleksandar Kos suočavaju se sa nizom uznemirujućih incidenata koji su ozbiljno narušili prazničnu atmosferu. Naime, umesto praznične idile, Jovanović i Kos proživljavaju pravu dramu ispred zgrade u kojoj žive. Na ogradi objekta u izgradnji u njihovom komšiluku već danima se pojavljuju uvredljivi i preteći grafiti, koji su, prema rečima njih dvojice, usmereni direktno na njih. Jedan od natpisa, ispisan krupnim slovima, sadržao je brutalne uvrede na račun Jovanovića, dok je drugi bio licno usmeren i uvredljiv prema njegovom prijatelju.