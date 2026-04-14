U emisiji „Nikad nije kasno“ Žika Jakšić nasmejao je sve u studiju kada je kroz šalu poručio Ivani Loli Salipur da bi je, zbog njenog zanimanja, „non-stop nešto zapitkivao“

I izgleda da nije jedini.

Nakon emitovanja, Ivana je, kako se priča, doživela pravi haos na društvenim mrežama – njen inbox navodno je zatrpan porukama i pitanjima, i to uglavnom onim škakljive prirode!

Publika kraj malih ekrana očigledno je ozbiljno shvatila ovu temu, pa interesovanje za Ivanu ne prestaje da raste. Njene izvođenje numere ,,A tebe nema", Zorice Brunclik i dalje ne prestaje da izaziva pažnju gledalaca.

11 godina postojanja emisije

Žika Jakšić je već godinama zaštitno lice emisije "Nikad nije kasno", a tek sada je otkrio neke stvari o snimanju.

Emisiju radi već 11 godina i, kako kaže, i dalje mu pričinjava veliko zadovoljstvo i uvek se raduje poslepodnevnim snimanjima i druženju sa svim tim divnim ljudima.

Ali, mnogi su se zapitali kako poslepodne, kada se emisija emituje u 21 čas, pa je morao da otkrije tajnu.

"Mi emisiju snimamo popodne, ovo sad što ćete vi gledati je već snimljeno, a mi fingiramo kao da idemo uživo. Mislim, zašto da se lažemo", priznao je Jakšić iskreno, čme je nasmejao sve u studiju.

Dodao je i da gledaoci već dugo znaju da emisija ne ide uživo, ali da je lepo pretvarati se, naročito kada se emituje na neki praznik ili važan datum.

"Želimo da ispratimo taj momenat i proslavimo. Mislim, ja sam to jednom razotkrio kada sam sam sebi čestitao slavu. Čak sam i Mareta pozdravljao. Znao sam da će Mare da bude kod mene na slavi, a znao sam da se emisija emituje na moju slavu i bio sam slobodan da čestitam sam sebi, jer sam znao da ću gledati sebe na televizoru", priznao je.

