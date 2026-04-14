Marko Gačić, ostavio je svoju porodicu, zbog nove devojke. Pevač ne krije da je u braku sa Gogom Gačić nestalo emocija, pa je zbog toga našao utehu kod druge.

On je ostavio i svoje dvoje dece, koja žive sa svojom majkom u njegovom porodičnom domu, sa njegovim roditeljima, a kako su pisali mediji Marko već neko vreme živi sa svojom novom izabranicom.

I ako ju je vešto krio od javnosti, i nije ni želeo da pred medijima priča o njoj, sada su se pojavili snimci na kojima su misteriozna crnka i pevač.

On je otišao na jedno slavlje sa izvesnom Saškom, koja se ne odvaja od njega. U jednom trenutku Marko je i zapevao, a njegova izabranica ponosno se veselila pored njega.

Do nedavno, Markova ljubavnica je bila veoma aktivna na Instagramu, gde je redovno objavljivala fotografije sa treninga, egzotičnih putovanja i noćnih izlazaka, a posebno su se isticale njene provokativne slike iz teretane i sa kreveta.

Onog trenutka kada su glasine o njenoj aferi sa pevačem počele da kruže, naprasno je zaključala svoj profil.

Ne bih pogledao drugu da je sve funkcionisalo

Nakon što je priznao da ga je supruga uhvatila u prevari našavši mu poruke u telefonu, Marko je po prvi put javno progovorio o novoj ženi u svom životu i otkrio da je u nju ludo zaljubljen!

- Prosto se pojavila neka u mom životu... I zaljubio sam se", priznao je Marko u emisiji, a nakon ovog iskrenog odgovora usledio je gromoglasan aplauz u studiju zbog toga što je odlučio da bude iskren.

Na pitanje da li je svestan svojih postupaka, Gačić je pokušao da objasni da do preljube i nove romanse nikada ne bi došlo da je njegov brak sa Gogom bio na stabilnim nogama.

- Sigurno do toga ne bi došlo da ja primetim neku drugu osobu, da je sve funkcionisalo i da je bilo sve idealno. Verovatno ne bih došao u tu situaciju, ali prosto, kažem ti, duži vremenski period ne funkcioniše - otvorio je dušu pevač.

