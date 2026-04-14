Marko Gačić, ostavio je svoju porodicu, zbog nove devojke. Pevač ne krije da je u braku sa Gogom Gačić nestalo emocija, pa je zbog toga našao utehu kod druge. 

On je ostavio i svoje dvoje dece, koja žive sa svojom majkom u njegovom porodičnom domu, sa njegovim roditeljima, a kako su pisali mediji Marko već neko vreme živi sa svojom novom izabranicom.

I ako ju je vešto krio od javnosti, i nije ni želeo da pred medijima priča o njoj, sada su se pojavili snimci na kojima su misteriozna crnka i pevač.

On je otišao na jedno slavlje sa izvesnom Saškom, koja se ne odvaja od njega. U jednom trenutku Marko je i zapevao, a njegova izabranica ponosno se veselila pored njega.

Do nedavno, Markova ljubavnica je bila veoma aktivna na Instagramu, gde je redovno objavljivala fotografije sa treninga, egzotičnih putovanja i noćnih izlazaka, a posebno su se isticale njene provokativne slike iz teretane i sa kreveta.

Onog trenutka kada su glasine o njenoj aferi sa pevačem počele da kruže, naprasno je zaključala svoj profil.

Ovo je devojka Marka Gačića zbog koje je ostavio porodicu

Ne bih pogledao drugu da je sve funkcionisalo

Nakon što je priznao da ga je supruga uhvatila u prevari našavši mu poruke u telefonu, Marko je po prvi put javno progovorio o novoj ženi u svom životu i otkrio da je u nju ludo zaljubljen!

- Prosto se pojavila neka u mom životu... I zaljubio sam se", priznao je Marko u emisiji, a nakon ovog iskrenog odgovora usledio je gromoglasan aplauz u studiju zbog toga što je odlučio da bude iskren.

Na pitanje da li je svestan svojih postupaka, Gačić je pokušao da objasni da do preljube i nove romanse nikada ne bi došlo da je njegov brak sa Gogom bio na stabilnim nogama.

- Sigurno do toga ne bi došlo da ja primetim neku drugu osobu, da je sve funkcionisalo i da je bilo sve idealno. Verovatno ne bih došao u tu situaciju, ali prosto, kažem ti, duži vremenski period ne funkcioniše - otvorio je dušu pevač.

Marko Gačić promenio život

