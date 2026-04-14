Ulazim u Elitu da se obračunam s kim treba

Aleksandra je prošla kroz jako težak period kada je njen partner prevario sa rijaliti učesnicom Majom Marinković, a nedavno su se ulaskom Stanije Dobrojević u “Elitu“, pojavile špekulacije da je i ona takođe, bila u odnosu sa Raspopovićem. Do sada se Aleksandra nije oglašavala za medije, a u intervjuu za “Blic“ odlučila je da progovori o svim kako lepim, tako i onim teškim životnim situacijama kroz koje je prošla, ali i otkrila je novost koja će obradovati njenu rijaliti publiku.

- Što se Stanije tiče prvi kontakt smo imale u “Parovima“ kada mi je slala podršku, međutim kada smo se našle zajedno u “Zadruzi“, mnogi se osećaju ugroženo, jer sam ja glavna tema. Ona je prvo napala mog oca, pa vređala mene i moje dete i ja to pamtim. Maja i ona se sada svađaju, a pre toga su se podržavale. Ništa od toga ja ne čujem, jer ne gledam, već me zovu mama i Petar i nabiju mi stres, ali uvek sebi kažem “Aleksandra nisu tvoj nivo i ne oglašavaj se“, ali sada je došlo vreme da se oglasim i da kažem istinu, jer i jedna i druga lažu. Maja je đubre i tu nema potrebe da se polemiše, ona bi bila sa bilo kim. Maja je ispričana priča i žena lakog morala od koje se sve ovo očekuju. U mom slučaju mislim da sam je naučila pameti i da sam joj bolna tačka i da sam joj i te kako pokazala gde joj je mesto i zato me mrzi.