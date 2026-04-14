Slobodan Batjarević Cobe, nikada nije krio da je romske nacionalnosti i kako kaže time se ponosi i svoje poreklo obožava. Pevač je sada u jednom intervjuu otkrio da mnoge njegove kolege su Romi ali da to kriju.

- Ima toliko romskih pevača i pevačica koji se foliraju na estradi da nisu Romi, da se ja toga gadim, veruj mi. Neću da pominjem koje su to osobe, ne želim da se svađam ni sa kim, ali ima ih itekako. Do juče su bili Romi, a sad su popularni i nisu više Romi. Mene to nervira brate, šta meni fali što sam Rom? Još mi svi kažu: "Cobe ti si najlepši", ja se divim mojim Romima. Šta im je to teško da kažu? Ne moraju oni non-stop da propagiraju, ali na primer kad se desi neka situacija i vrti se ta neka tema, onda kažeš: "Pozdrav za moje Rome", kao što ja to radim - rekao je Cobe za Hype.

Pevač kaže da ne zna zašto to rade i ističe da je Džej Ramadanovski uvek sa ponosom govorio o svom poreklu.

- Možda se i stide, ne znam šta je njihov problem. Pokojni Džej uvek je sa ponosom pričao da je Rom, posle njega ja to radim zato što se divim i ponosim time - rekao je najmlađi deda na estradi.

Slobodan Batjarević Cobe učestvovao je 2007. godine u „Zvezdama Granda“ i tom prilikom stekao veliku popularnost.

Nakon učešća, snimio je nekoliko singlova, a onda se povukao iz javnosti. Posvetio se porodičnom životu, a danas živi na relaciji Beograd – Berlin.

Cobe je, inače, prošle godine dobio četvrto unuče, iako ima 43 godine.

- Prelep je osećaj biti deda, svaki put kad dobijem unuče, ja se radujem kao nikad do sad. Voleo bih još mnogo unuka da dočekam, a kako vidim biće ih, ma samo nek’ se širi porodica. Dok sam bio mlađi, tj. kad sam imao 20 godina, svi su govorili da se unuci vole više od dece, eto hvala Bogu, dočekao sam dve unuke od sina, Anu i Elisu i od ćerke Slađane imam unuka Dijega, mog najlepšeg dečaka. I mogu vam reći, stvarno se unuci vole više od dece. Ma, prelep je to osećaj, ispunjen sam u svakom smislu – rekao je Cobe ranije za Grand.

Cobe se, podsetimo, oženio sa 18 godina, pa i ne čudi što je rano postao deda.