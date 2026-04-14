Sin pokojnog estradnog menadžera Rudžija Metanovića, Adnan Metanović (36), ubijen je u Sarajevu.

Policija je zbog jezivog zločina uhapsila tri lica.

Inače, Rudžija koji je preminuo pre 11 godina, bio je blizak saradnik Tife, ali i estradni menadžer mnogih grupa "Crvena jabuka" i "Plavog orkestra"...

- Na moju sreću, bio sam dio tima koji su pomagali mladim talentima da dođu na kultnu scenu poput Tife, Elvisa Kurtovića, “Zabranjenog pušenja”, “Crvene jabuke”, “Valentina”, “Plavog orkestra”… Svi su s karijerom krenuli upravo iz Doma mladih - rekao je on u poslednjem intervju.

Rudžija je bio poznat kao neko ko nije baš bio naklonjen srpskim izvođačima, o čemu je otvoreno i govorio i protivio se koncertima u Domu kulture.

- Desila su se dva presedana. Organizirali smo koncert Šabana Šaulića da bi zaradili neke pare, sve je naravno bilo krcato. To se desilo u subotu, a već u ponedjeljak pozvani smo na raport u komitetu. Nemam ništa protiv Šabana, ali on je bio komercijala a onda pravo velika dvorana platiš i pjevaš. Halidu Bešliću sam omogućio u Domu mladih koncert kada je krenuo sa “Dijamantima” i priredili smo divan cjelovečernji koncert. E Sinan Sakić je tu zapjevao na prevaru. Naime, prevario nas je lokalni menadžer a niko u suštini nije znao ko je Sinan, a na tom koncertu je bilo čak pet hiljada ljudi - rekao je on u poslednjem intevjuu.

- Šta će “Allegro bend” u hramu kulture? To je tragedija gora od atomske bombe. Pa, oni se ne “skidaju” sa televizije, a tim nastupima nije cilj edukacija mladih, nego čisti profit. Porobljeni smo medijski od istoka i zapada. Nema kadrova, mladi, nažalost, ne znaju za bolje i tuga je pregolema kad jedan “Allegro bend” ima nastup u hramu kulture, a nema, recimo, “Zabranjeno pušenje”. Ko ne ulaže u budućnost neće imati budućnosti i to me najviše boli. Kada dobijemo tri generacije koje su odrasle na turbo folku mi ne možemo u Evropu, to su, nažalost, izgubljene generacije.