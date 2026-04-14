Pevač Aco Pejović stigao je na Novo groblje gde će se održati opelo, a potom i sahrana legendarnog košarkaškog trenera Duška Vujoševića.

On je došao u crnini u pratnji prijatelja i nije skidao naočare za sunce iza kojih je skrivao tugu za premilnulim Vujoševićem.

Legendarni trener će biti sahranjen u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Pevačica Zorana Pavić, inače veliki navijač Partizana, došla je na sahranu noseći belu ružu, a suze je krila ispod crnih naočara.

Na Novom groblju nepregledna kolona ljudi došla je da se oprosti od legendarnog košarkaškog trenera - Zoran Moka Slavnić, Vlade Đurović, Žarko Paspalj, Aleksandar Đorđević, Predrag Danilović, Željko Obradović, Dejan Čakajac, Dušan Kecman, Ivo Nakić, Milenko Tepić, Miloš Vujanić, Saša Pavlović, Žofri Lovernj, Vanja Marinković, Zoran Gajić, Ostoja Mijailović, Ivica Dačić, Dejan Savić, Zoran Stevanović, Uroš Tripković, Mlađan Šilobad, Dragan Todorić, Vladimir Dragutinović, Nenad Krstić, fudbaleri Partizana, među njima Saša Zdjelar i mnogi drugi.

Podsetimo, Duško Vujošević je preminuo u sredu, 8. aprila u 68. godini.