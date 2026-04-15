Jakov Jozinović trenutno je jedno od najpopularnijih imena u regionu.

Mladi pevač je najavio i deseti koncert pred beogradskom publikom u Sava centru, a naš paparaco nedavno je uslikao Jozinovića tokom šetnje u jednom popularnom tržnom centru u Beogradu na vodi.

Jakov je bio s nekoliko prijatelja i vrlo raspoložen, a za šetnju tržnim centrom odabrao je i ležeran stajling - farmerke i duks. On je sve vreme nešto pričao s društvom, a teme su očigledno bile vrlo zanimljive, pa nije skidao osmeh s lica.

Privukao pažnju

Kao i svuda gde se pojavi, Jozinović je odmah privukao veliku pažnju svih prisutnih, posebno dece i tinejdžera, koji su odmah izvadili svoje mobilne telefone kako bi ga snimili i fotografisali se s njim za uspomenu.

Pevač se u jednom trenutku uputio i ka liftu, a kako ga dugo nije bilo, on i društvo su odustali od njega, pa su se pešice uputili dalje kako bi nastavili s razgledanjem radnji i šopingom.

Inače, Jakov je nedavno govorio za medije o svom uspehu i emocijama.

- Ja sam na mamu, ona je teški emotivac. Meni je pokretač u svemu, kao i za svaku pesmu, emocija. To je moja karakteristika. Muzika sama po sebi u meni probudi da osećam nešto lepo. To ne objašnjavam sebi. Kad pevam neke balade, nekad me prolaze trnci, ja ih pustim, neka. Glas mi je čudno postavljen jer nisam učio pevanje, već tako je - kako je, otkad sam se rodio - rekao nam je on.

Jakov je otkrio i kako je provodio vreme u Beogradu i šta mu se dopada.

- Nisam bio na žurkama u Beogradu. Ali panorama, gde se vidi ceo grad, prelepa je, blizu Zoološkog vrta. Jeo sam toliko da nisam mogao disati, a posle toga sam imao koncert. Jeo sam pljeskavicu, kobasice, sve redom... Najveća zabluda mi je bila da me vole poznate ličnosti. Mislim da čovek treba da bude onakav kakav jeste, bez veze je sve drugo. Mislim da mi neće sve prekipeti, ali progovorićemo za nekih pet godina. Zaljubljive sam prirode, ali se teško zaljubim. Evo ne znam, ako ovo sad ima smisla. Šalu na stranu, zaljubljive sam prirode, ja se zaljubim, ali se teško dam. Nekako preozbiljno shvatam sve to, iako sam mlad. Što se tiče devojaka, ne znam da li bi iko mlad razumeo sve ovo što se meni dešava - rekao nam je Jozinović.

Jakov sa prijateljima

Podsetimo, pisali smo o tome da bi Jakov hteo da sruši rekord Lepe Brene po broju koncerata održanih u Sava centru u Beogradu. Kako smo pisali, njegov menadžment ozbiljno razmišlja da zakaže još deset koncerata u pomenutoj dvorani, čime bi stvarno premašio uspeh Jugoslovenke koja je svojevremeno održala 17 nastupa u nizu u Sava centru.

Nadmašio kolegu

I dok se još ne zna da li će trenutno najaktuelniji pevač uspeti da obori rekord starije koleginice, ono što je sigurno jeste da je uspeo da obori rekord Zdravka Čolića, koji je svojevremeno održao devet koncerata u pomenutoj dvorani. Najveća muška balkanska zvezda je 1998. godine rasprodao devet uzastopnih večeri, a Jozinović ga je već nadmašio kad je i deseti koncert u Sava centru rasprodao u rekordnom roku od deset minuta, zasenivši kolegu čije pesme vrlo rado peva na svojim koncertima.

Jakov Jozinović četvrti koncert

