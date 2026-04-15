Slušaj vest

Dušan Vlahović ipak je rešio da stane na ludi kamen sa Vanjom Bogdanović, pa je, posle nedavnog pomirenja, rešio i da je zaprosi, ekskluzivno saznaje Kurir!

Foto: Printscreen

Fudbaler i njegova dugogodišnja devojka, s kojom je dosad već dva puta raskidao, odlučili su da svoju vezu podignu na još viši nivo. Osim što su rešili sve nesuglasice i ljubavi dali još jednu šansu, pomirenje su zapečatili i dijamantskim prstenom.

Vanja se vereničkim prstenom od nekoliko hiljada evra pohvalila nedavno svojim prijateljima na svojoj rođendanskoj proslavi, a kako nam je ispričao izvor, ona je jedva čeka da izgovori sudbonosno "da" srpskom fudbalskom reprezentativcu.

Foto: Društvene Mreže

- Dušan je verio Vanju čim se ona posle pomirenja vratila u Torino. Sve je proteklo u intimnoj atmosferi, a ona je bila oduševljena njegovim potezom. Naravno da je odmah rekla "da". Venčanja neće biti ubrzo, to je sigurno, ali je ovaj čin njihovu ljubav podigao na viši nivo. Shvatili su da ne mogu jedno bez drugog. U to su oduvek bili ubeđeni i njihove porodice i zajednički prijatelji, tako da je sad to to. Prsten je preskup i na njemu se nalazi ogroman dijamant. Cena mu je paprena. Vanja ga ne skida otkad ga je stavila na ruku, a premijeru je imao na nedavnoj proslavi svog rođendana - ispričao nam je izvor, pa dodaje:

- Njih dvoje su se dogovorili da o ovome ne pričaju javno i da sve zadrže za sebe, barem još neko vreme. Poznato je koliko ne vole da dele intimu sa javnošću, a posebno nakon što se pojavila priča o njihovom raskidu, ali i pomirenju. Ipak, Vanja se na svojoj rođendanskoj proslavi, na kojoj je zablistala, pohvalila svojim bliskim prijateljicama da ju je Dušan verio. Zamolila ih je da ne pričaju o tome, ali znate kako je... Lepe vesti se brzo prošire. Ako pogledate slike sa proslave, videćete da je na njenoj ruci u prvom planu veliki prsten. E, to je taj verenički - zaključio je naš izvor.

Foto: Društvene Mreže

Inače, Bogdanovićeva je na pomenutoj proslavi okupila prijateljice i zajedno s njima u jednom lokalu proslavila 23. rođendan. Ona je nosila haljinu sa prorezima i velikim šlicem, a nije krila koliko je srećna. Tom prilikom Vanja je dobila mnogo komplimenata na račun izgleda, ali i čestitki za rođendan.

Podsetimo, kako smo već pisali, do razlaza između Vanje i Dušana došlo je krajem februara, a glavni razlog za tu odluku bila je njegova želja da se u potpunosti posveti karijeri. Za razliku od njega, Vanja je htela da vezu podignu na viši nivo, za šta on nije bio zainteresovan. Zbog toga je između njih u poslednje vreme često dolazilo do nesuglasica, pa su rešili da se rastanu i da svako krene svojim putem.

Ipak, otkad su saopštili svojim najbližima da je njihovoj ljubavi došao kraj, članovi njihovih porodica na sve načine su pokušavali da ih nagovore da se pomire i nastave tamo gde su stali. Oni su smatrali da su oni kao stvoreni jedno za drugo i da je ovaj raskid samo trenutna faza, koja će proći, što se i dogodilo. Sličnog mišljenja bili su i njihovi prijatelji, koji su na sve načine pokušavali da ih pomire.

1/4 Vidi galeriju Verenički prsten Vanje Bogdanović Foto: Društvene Mreže, Printscreen

Par je već imao jedan prekid, nakon čega su ostali u prijateljskim odnosima. Profesionalne obaveze, pre svega Vlahovićeve, bile su jedan od razloga razdvajanja. Ipak, odlučili su da svojoj ljubavi daju drugu šansu, ali je došlo do novih nesuglasica.

Vanja Bogdanović rodom je iz Beograda, dok se sa Vlahovićem zna ceo život. Ljubav se rodila nakon dugogodišnjeg prijateljstva, a kako su pisali mediji, čak se i njihovi roditelji druže.

Buduću Dušanovu suprugu ne interesuje pažnja ljudi, pa tako dok njenog dečka prati dva miliona ljudi, njoj je Instagram profil zaključan i u prijateljima ima samo najbliže osobe.

Foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs

Dušan Vlahović: