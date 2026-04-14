Slušaj vest

Punih šest decenija, Milanče je gradio put bez pompe, bez potrebe za stalnim prisustvom u medijima i bez sveta društvenih mreža. Njegove pesme pronalazile su put do ljudi same, prenosile se od usta do usta, iz srca u srce, iz generacije u generaciju. I upravo zato njegova publika danas nije samo broj – to je vernost koja traje.

A onda je usledio trenutak koji je iznenadio mnoge.

Kada je u svojoj 82. godini života najavio prvi solistički koncert na Tašmajdanu, zakazan za 3. jul, reakcija je bila snažna i gotovo neverovatna. Iznenađenje se vrlo brzo pretvorilo u oduševljenje, a oduševljenje u – potpunu euforiju. Za samo pet dana, planula su najtraženija mesta. Interesovanje ne jenjava, a online prodaja karata odvija se gotovo munjevitom brzinom. Publika iz cele Srbije, ali i regiona, ne krije uzbuđenje zbog koncerta pevača čije pesme već decenijama bude najdublje emocije i spajaju ljude.

Ali upravo u toj ogromnoj potražnji, dogodila se još jedna priča – tiša, ali jednako važna.

Telefoni su počeli da zvone bez prestanka. Javili su se oni najverniji, oni koji su uz Milančetove pesme odrastali, voleli i živeli – ali koji ne znaju ili ne koriste online kupovinu karata. Pitali su isto: kako da dođu do karte? I upravo zbog njih, Milanče je doneo odluku koju niko nije očekivao. Posle više od pola veka karijere – otvorio je svoje prve profile na društvenim mrežama. Ne zbog trenda. Već – zbog publike.

Foto: Ilija Ilić

– Draga publiko, znam da mnogi od vas ne kupuju karte preko interneta i zato sam odlučio da vam se obratim i na ovaj način. Važno mi je da svi koji žele mogu da dođu na koncert. Informacije o kupovini karata biće dostupne i ovde, da vam bude lakše – poručio je Milanče.

Na taj način, legenda narodne muzike napravila je most između generacija – između onih koji ga prate decenijama i onih koji ga tek otkrivaju. Za sve koji nisu u mogućnosti da karte kupe online, obezbeđena je i fizička prodaja na više lokacija. Karte se mogu kupiti na: blagajni Beogradske Arene, blagajni Doma omladine, blagajni Sava centra, kao i na više od 1000 prodajnih mesta „Moj kiosk“

Za sve one koji preferiraju digitalnu kupovinu, karte su dostupne i putem interneta na sajtu kao i preko Efinity aplikacije, dok je omogućena i direktna prodaja fizičkim i pravnim licima na gorenavedenim prodajnim mestima.

Na društvenim mrežama Milanče je dočekan sa iskrenim oduševljenjem. Prate ga i mladi i stariji, što još jednom potvrđuje ono što je kroz karijeru dokazao – da je miljenik svih generacija, pevač koji je, i bez medijske buke i bez digitalnog sveta, uspeo da ostane ono što je oduvek bio – glas naroda. A sada, prvi put i na mrežama, samo sa jednim ciljem: da još jednom bude bliže onima koji su ga tu i doveli.

Zvanični profil na mrežama su: