Na društvenim mrežama pojavio se snimak sa nastupa Edita Aradinović, na kojem je isprskan suzavac.

Ono što je trebalo da bude nezaboravna noć u Čačku, u nedelju, 12. aprila, pretvorilo se u pravi košmar nakon incidenta koji je prekinuo koncert i izazvao paniku među publikom.

Dramatičan prekid

Tokom nastupa Edite Aradinović, koja je u blagoslovenom stanju, došlo je do dramatičnog prekida programa.

Edita Aradinović  Foto: Printscreen/Instagram

U jeku dobre atmosfere, nepoznata osoba upotrebila je suzavac, što je momentalno izazvalo haos. Jak miris koji guši i peče oči naterao je prisutne da u panici krenu ka izlazima.

Nastao je pravi stampedo - ljudi su u strahu počeli da beže, gurajući se kako bi što pre izašli na svež vazduh. Prema svedočenjima i snimcima sa lica mesta, situacija je u jednom trenutku bila potpuno van kontrole.

 Na snimcima koji kruže društvenim mrežama vidi se jurnjava i obračun učesnika incidenta, koji su se preselili čak i na obližnju magistralu, dodatno ugrožavajući bezbednost svih učesnika u saobraćaju.

