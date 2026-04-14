Ljubavni život modne kreatorke Verice Rakočević (78) veoma je interesantan javnosti, a posebnu pažnju privlači odnos sa 35 godina mlađim suprugom Veljkom Kuzmančevićem. Ona je pre njega bila u braku sa Zoranom Rakočevićem, a nakon razvoda je prodala svu stečenu imovinu i nikada nije uspela da preboli salonac koji je izgubila tokom sudskog poravnanja.

Svoja tri stana sam sama zaradila i prodala zbog ulaganja u posao. U pitanju su tri zaista velika stana. S ove distance, ako me pitate da li bih to ponovo uradila, ne bih. Jednostavno ne bih. To mi je donelo samo, kad mi je najteže, da se setim koliko mi je u tom trenutku bilo lepo - rekla je tada ona.

Živi u vili na Avali

Inače, Verica i Veljko su pre par godina odlučili da napuste grad i presele se na Avalu gde imaju vilu. Verica ima i svoju baštu i beogradsku buku zamenila je cvrkutom ptica.

- U dvorištu pored nas možete da vidite koze kako mirno pasu. Pre neko veče ugledali smo ježa. Uspavljuju nas zrikavci. Živim u pristojnom komforu, a luksuzom smatram mogućnost da svakog jutra mirišem ove divne ruže, da uživam u bezgraničnoj ljubavi koju mi Veljko pruža i sigurnosti koju mi je doneo naš odnos - rekla je za Hello svojevremeno.

Izdržavam Veljka

Verica je priznala i da je ona ta koja finansijski podržava supruga.

- Istina je, izdržavam ga. To je činjenica, ako je to nekom bitno. Mislim da je mnogo veća tragedija ovog društva to što čovek s takvim potencijalom radi za platu od 35.000 dinara i nema mogućnost da pokaže koliko zna i ume. Ne znam kako druge žene gledaju na finansije, ali za mene je normalno da su u braku zarade partnera zajedničke, te nas dvoje imamo istu kasu. Tako sam vaspitavana i tako živim. Neki kažu da je Veljko sa mnom zbog para, ali ja sam sigurna da će on jednoga dana napraviti veliku karijeru i da me ni tada neće ostaviti - rekla je Verica tada.