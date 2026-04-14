Slušaj vest

Voditeljka Dea Đurđević nedavno se udala za svog partnera, sa kojim čeka dete, a ranije je godinama bila u vezi sa kolegom. Mogu slobodno reći da mi je to najotvorenija veza, on je jedini čovek sa kojim sam živela i sa kojim i dalje živim.

Imala sam ja ljubavi pre njega, ali ne kao sa njim. Izgleda da se poslednja emotivna veza najviše voli - ispričala je tada Dea gostujući u emisiji.

Otkrila je da su se sve probleme rešavali zajedničkim snagama.

- U našoj kući se ja kod naše kući osećam neopterećeno, potpuno relaksirano. To je ta baza koju sam naučila u primarnoj porodici, da mi kuća bude oaza mira i sigurnosti. Tu idemo i kada smo srećni i kada smo tužni. Uspeli smo da napravimo bazu u kojoj je sve rešivo, samo je bitno da uvek budemo tu - pričala je Dea.

1/6 Vidi galeriju Dea Đurđević Foto: Printscreen Instagram, Kurir TV, Printscreen/Instagram

Voditeljka je otkrila i kako ju je majka savetovala

Prisetila se tada i šta joj je mama savetovala kada je počela da živi sa Mladenom.

- Majka mi je rekla kada smo počeli da živimo zajedno: "Prvi put kada budeš osetila grč u stomaku i da ti je muka kad kreneš kući, to više nije tvoja kuća, onda dođi kod mame". Čim dolaziš sa mučninom u želucu, znači da tebi tamo nije lepo, a u kući mora da bude lepo - pojasnila je Dea.

Pogledajte dodatni snimak: