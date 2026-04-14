Slušaj vest

Poznati harmonikaš Aleksandar Sofronijević nedavno je postao otac, njegova supruga Kosana na svet je donela zdravu devojčicu kojoj su dali ime Tara, a srećni roditelji ne kriju emocije i radost zbog novog poglavlja u životu.

Samo nekoliko dana nakon najlepših vesti, Sofronijević u velikom stilu slavi dolazak naslednice.

Slavlje kod Sofronijevića Foto: Damir Dervišagić

Večeras organizuje gala proslavu o kojoj se već uveliko priča. Naša ekipa na licu mesta zatekla je luksuz na sve strane, pažljivo osmišljene detalje i atmosferu koja obećava noć za pamćenje.

200 zvanica i 34 majice za cepanje

Kako smo saznali, očekuje se oko 200 zvanica iz sveta muzike, javnog i privatnog života, dok će slavlje biti obeleženo i jednim posebnim običajem – spremne su čak 34 majice za cepanje u čast rođenja male Tare, što dodatno govori o veselju koje će trajati do duboko u noć.

Sofra povodom rođenja ćerke Tare počelo je cepanje majce Izvor: Kurir/Milica Stanojevic

Poznato je da je Sofronijević tokom Kosanine trudnoće isticao koliko se raduje ulozi oca, nazivajući dolazak deteta „najvećim blagoslovom“, a sada je jasno da tu sreću želi da podeli sa svima koji su deo njegovog života.

Gala slavlje koje sprema nije samo proslava rođenja deteta, već i simbol nove životne etape – one u kojoj je porodica na prvom mestu, a radost se deli sa najbližima.

 Pogledajte dodatni snimak:

Sofronijevic sam sebi cepa majicu: Harmonikas puca od srece nakon rodjenja cerkice Izvor: MONDO