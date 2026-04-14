200 ZVANICA I 34 MAJICE ZA CEPANJE! Počinje slavlje kod Ace Sofronijevića, sve je spremno za noć za pamćenje
Poznati harmonikaš Aleksandar Sofronijević nedavno je postao otac, njegova supruga Kosana na svet je donela zdravu devojčicu kojoj su dali ime Tara, a srećni roditelji ne kriju emocije i radost zbog novog poglavlja u životu.
Samo nekoliko dana nakon najlepših vesti, Sofronijević u velikom stilu slavi dolazak naslednice.
Večeras organizuje gala proslavu o kojoj se već uveliko priča. Naša ekipa na licu mesta zatekla je luksuz na sve strane, pažljivo osmišljene detalje i atmosferu koja obećava noć za pamćenje.
Kako smo saznali, očekuje se oko 200 zvanica iz sveta muzike, javnog i privatnog života, dok će slavlje biti obeleženo i jednim posebnim običajem – spremne su čak 34 majice za cepanje u čast rođenja male Tare, što dodatno govori o veselju koje će trajati do duboko u noć.
Poznato je da je Sofronijević tokom Kosanine trudnoće isticao koliko se raduje ulozi oca, nazivajući dolazak deteta „najvećim blagoslovom“, a sada je jasno da tu sreću želi da podeli sa svima koji su deo njegovog života.
Gala slavlje koje sprema nije samo proslava rođenja deteta, već i simbol nove životne etape – one u kojoj je porodica na prvom mestu, a radost se deli sa najbližima.
Pogledajte dodatni snimak: