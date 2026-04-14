Slušaj vest

Muzičar Aca Sofronijević je večeras, čini se, najsrećniji čovek na celom svetu.

Harmonikaš koji je pre nedelju dana postao otac, večeras sa širokim osmehom dočekuje porodicu i prijatelje na proslavi povodom njenog rođenja, pa je čak pred našim kamerama sam sebi cepao i majicu.

Dok se pozdravljao i grlio sa prijateljima i kolegama koje polako pristižu u raskošno dekorisan restoran, Sofra je otkrio i par zanimljivosti o očinstvu.

1/5 Vidi galeriju Aca Sofronijević sam sebi majicu pocepao Foto: Damir Dervišagić

"Tara ima sedam dana, ja sam oduševljen", rekao je vidno uzbuđeni tata pa dodao.

“Beba ima 7 dana, oduševljen sam”: Sofra otkrio kako je biti roditelj Izvor: MONDO

"Navikavamo se, oduševljen sam, mama je super, kao da se nije porodila, raspoloženi smo, spavamo na smenu. Osećam tu ljubav, mnogo sam joj pričao i svirao dok je bila u stomaku. Odmah smo se prepoznali kad je ona otvorila oči, to je ljubav za ceo život, još jedno srce mi je izraslo, toliku ljubav imam da ne znam šta da radim. Svi kažu da liči na mene, videćemo.

"Biće večeras 200 ljudi, mnogi su van Srbije, čovek je srećan kad ima toliko prijatelja. Ljudi koji su sa mnom ceo život i dalje su tu. Danas sam prvi put menjao pelene, uz asistenciju sa mamom, mislim da sam bio odličan, Kosana je sve to proverila. Nisu mi se tresle ruke, spremao sam se, mnogo se radujem što sam postao otac, ništa na svetu ne može da se poredi sa ovim osećajem. Svim ljudima na svetu to želim. Mislim da će Kosana da bude strožiji roditelj, ja već popuštam. Čim čujem kako beba štucne, ja odmah skočim. To je jedna neverovatna ljubav. Kosana je kući sa ćerkom, dobila je od mene jednu jako lepu, zanimljivu narukvicu" - pričao je Aca Sofronijević.

1/8 Vidi galeriju Slavlje kod Sofronijevića Foto: Damir Dervišagić

200 zvanica i 34 majice za cepanje

Kako smo saznali, očekuje se oko 200 zvanica iz sveta muzike, javnog i privatnog života, dok će slavlje biti obeleženo i jednim posebnim običajem – spremne su čak 34 majice za cepanje u čast rođenja male Tare, što dodatno govori o veselju koje će trajati do duboko u noć.

Poznato je da je Sofronijević tokom Kosanine trudnoće isticao koliko se raduje ulozi oca, nazivajući dolazak deteta „najvećim blagoslovom“, a sada je jasno da tu sreću želi da podeli sa svima koji su deo njegovog života.

Gala slavlje koje sprema nije samo proslava rođenja deteta, već i simbol nove životne etape – one u kojoj je porodica na prvom mestu, a radost se deli sa najbližima.