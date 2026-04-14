Večeras je u jednom beogradskom restoranu prava slavljenička atmosfera, jer harmonikaš Aleksandar Sofronijević i njegova supruga Kosana organizuju proslavu povodom rođenja ćerke Tare.

Kako se slavlje odvija samo nekoliko dana nakon porođaja, Kosana je sa bebom ostala kod kuće, dok ponosni tata dočekuje goste.

Okupili su veliki broj dragih ljudi, a na slavlje pristižu brojne poznate ličnosti, kolege sa estrade, kao i najbliži prijatelji i članovi porodice.

Estrada na slavlju kod Sofre Foto: Damir Dervišagić

Na slavlje su došli: Miša Mijatović, Radiša Urošević sa suprugom, Rada Sarić i Milan Čolović koji su i Sofrini kumovi, Valda Panović, menadžer Marko Maksimović, Milan Dinčić Dinča sa suprugom Jelenom, Dragana Katić, Savo Milošević sa partkerkom Natalijom, doktor Vanja Milošević, Aco Pejović, Bane Obradović i mnogi drugi.

Veselje je u punom jeku, a osmesi i čestitke ne prestaju da se nižu.

Atmosfera je dovedena do usijanja, pa se, u duhu pravog slavlja, Sofrini prijatelji već cepaju majice dok se uz muziku i pesmu nazdravlja dolasku male Tare.

Sofra se odlično snalazi u ulozi tate