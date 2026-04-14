Slušaj vest

Pevačica Katarina Živković, nakon pobede u rijaliti programu "Farma" i osvojene nagrade od 100.000 evra, ostvarila je san i kupila stan.

Nekretnina od 70 kvadrata nalazi se u mirnom, ušuškanom delu grada, a Katarina je više puta isticala da joj se najviše dopada to što tamo gotovo i nema osećaj da je u Beogradu.

Jednom prilikom fotografisala se u dnevnoj sobi, sedeći na visokoj polici ispunjenoj brojnim knjigama, fotografijama i uspomenama sa putovanja.

1/4 Vidi galeriju Katarina Živković Foto: Printscrean

- Upisala sam stan na sebe i napokon se prijavila na svoju adresu. Nalazi se na granici između Novog Beograda i Zemuna. Odavno živim u Beogradu, ali nije isto kad si podstanar i kad imaš nešto svoje - izjavila je svojevremeno Katarina.

Problemi sa zdravljem

Nedavno je otkrila sve o svojim problemima sa zdravljem.

- Radila sam analizu krvi i tako su mi otkrili insulinsku rezistenciju. Morala sam iz korena da promenim režim ishrane, da potpuno izbacim ugljene hidrate, a onda i način života. Pojačala sam trening i zato sam i smršala. Više nemam višak kilograma, koji sam dobila na nervnoj bazi. Meni su svi ostali rezultati savršeni, problem je samo taj insulin. Morala sam da prestanem da se nerviram za svaku glupost kao pre, da jedem dobru i zdravu hranu, da treniram i pratim sva uputstva lekara. Bioritam mi je i dalje poremećen, pa i kada nemam obaveze i ne radim, pre pet ujutru ja ne mogu da zaspim, ali ipak se trudim da se maksimalno odmaram kada ne radim - ispričala je Katarina dodajući da je srećom otkrila problem na vreme, te nije došlo do dijabetesa.

Podsetimo, Katarina Živković oglasila se na društvenim mrežama hitnim saopštenjem. Kako ističe, prinuđena je da otkaže nastup.

Kaća je objasnila iznenadnu odluku i otkrila sa čime se suočava.

1/10 Vidi galeriju Pevačica Katarina Živković pojavila se večeras na koncertu Tomi Zdravkoviću u čast, pa se pred pripadnicima sedme sile dotakla Saše Popovića, ali i koleginice Milice Todorović Foto: Nemanja Nikolić

- Draga moja publiko u Nikšiću, nažalost večeras neću moći da nastupim zbog jake prehlade. Mnogo mi je žao i iskreno se izvinjavam svima koji su se radovali večerašnjem druženju - napisala je Katarina Živković i dodala...

- Obećavam vam ludi, nezaboravan provod čim se oporavim i čim dogovorimo novi datum. Hvala vam na razumevanju i ljubavi - dodala je Kaća, koja je potom snimila sebe dok koristi inhalator, što dokazuje da pevačica trenutno nije u najboljem zdravstvenom stanju.

Kaća je u potpunosti posvećena sinu Stefanu, a o majčinstvu je nedavno govorila.

- Mislim da sam super mama, dajem svoj maksimum i on je moj život i centar sveta, mislim da sam najbolja u majčinstvu. Mislim da je muzikalan, imaće moju maksimalnu podršku ako bude želeo da se bavi muzikom - rekla je pevačica nedavno.

Pogledajte dodatni snimak: