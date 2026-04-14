Domaća javnost nedeljama unazad prati porodičnu dramu Kristine Spalević i Kristijana Golubovića, koji su prekinuli svoju vanbračnu zajednicu.

Kristina je ostala u iznajmljenom stanu s dvoje dece, dok se Kristijan iselio, a jedno drugo su putem medija međusobno optuživali za razne stvari. Kristina je podnela prijavu protiv Golubovića, koji je dobio zabranu prilaska, a potom je on uzvratio kontraprijavom.

Prošlog utorka u emisiji Ognjena Amidžića gostovao je Golubović, koji je izneo svoju stranu priče, dok večeras gostuje Kristina, koja je voditelju poručila da prezime nikada neće menjati, po svemu sudeći.

Foto: Pink

- Zauvek ću ostati Spalević - našalila se Kristina, a na pitanje voditelja šta se novo dešava u njenom i Golubovićevom odnosu, rekla je:

- Trenutno se ništa ne dešava, sve super. Zabrana prilaska je aktuelna, pa se ništa ne dešava.

Na pitanje da li postoji šansa da se pomiri sa Kristijanom rekla je:

- Nikakve šanse, stvarno nikakve - odlučna je ona.

O odnosu sa Kristinom

Kristijan Golubović je šokirao javnost pričom da je na njega bačena magija, a u emisiji „Amidži šou" otvoreno je govorio o svemu što je pronašao u svom domu. Foto: Pink

Podsetimo, Kristijan ne isključuje mogućnost pomirenja, o čemu je nedavno otvoreno govorio u emisiji "Amidži šou".

- Što se mene tiče, uvek sam za pomirenje.Rodila mi je dvoje zlatne dece i smatram da je u nekim situacijama reagovala ishitreno. I ja sam, revoltiran, uzvraćao, ali to ne valja ni meni ni njoj, pre svega zbog dece. Kada se glava ohladi, tada najviše boli, a dok traje rasprava, sve izgleda drugačije - rekao je Golubović.

On je istakao da, uprkos teškim rečima koje su razmenili, smatra da su njihova dela govorila drugačije.

- Između nas su pale teške reči, ali naša dela su bila iskrena. Mislim da je Kristina prva žena u mom životu koja je burno reagovala na uvrede - dodao je.