Ljubavna priča pevačice Male Cane i čak 41 godinu starijeg kolege Andrije Bajića već dugo intrigira javnost, a spekulacije o motivima njihove veze ne prestaju.

- Ne bih puno komentarisala, što se ljudi tiče, mene to uopšte ne zanima, ja znam da imam 46 godina, srećna sam prvi put u životu, poštovana, pažena, nemam nikakvo maltretiranje. Ja sam dete razvedenih roditelja, život mi nije bio bajka, počinjem da pevam, niko se sa tim ne slaže, odlazim sama u stan, decenijama živim sama, samo sam molila Boga da imam nekog ko je kao što je Andrija - rekla je Cana gostujući u emisiji "Amidži šou", a Andrija je potom dodao da uskoro puni 88 godina.

- Najvažnije je živeti normalno, ne piti alkohol, ne prejedati se i treće da imaš nekog pored sebe koga voliš i ko te voli, da se lepo slažete, da imaš porodicu koja te poštuje. Ja sam to imao i u prvom braku, moja supruga je preminula, a onda je nas Bog spojio, eto tako. Danas smo u porodičnom ambijentu, mi smo 15 godina već u braku, nismo mi u vezi, nije to veza. Ona se nije udala za mene zbog bogatstva, zbog koristi. Ko ima pravo meni da kaže, čoveku od 88 godina kako ću ja da živim - rekao je Andrija.

- Ko sme nama da sudi, a da pritom u svom dvorištu i u svojoj porodici ne pogleda situaciju, a pritom mi smo srećni - navela je Cana.

Osude zbog braka

Otkrili su i kako stvari zaista stoje u njihovom odnosu.

- Mi smo se dogovorili, rekla sam mu još na početku da nemam šta da tražim tu, u njihovoj kući. Imam, ako me vole i poštuju, hvala Bogu, poštujemo se. Rekla sam mu: "Andrija, sedi sa decom i rešite to pitanje, jer neću sutra da imam neki problem, to mi nije cilj". Ni u čemu nisam imala cilj - rekla je Mala Cana u emisiji "Ami G šou".

- Sad smo za Uskrs bili svi zajedno, bilo je prelepo. Igrali smo igrice, smejali se, stvarno smo proslavili predivan Uskrs. Nemam reči - izjavila je pevačica.

Mala Cana je priznala da nije naišla na osudu porodice zbog braka sa Andrijom.

- U početku ni meni nije bilo lako, budimo realni. Nije lako, ali opet kažem, niko ne zna kakve sam ja cipele nosila, kakve on i šta je nas spojilo. Razumevanje je bilo i sa strane mojih godina, ali normalno da niko ne može da shvati da neko nekog može da voli, on nekog toliko mlađeg od njega, ja da volim nekog toliko starijeg od sebe - rekla je pevačica.

Pričalo se da je bila u ljubavi sa Borom Drljačom

Andrija je pričao i o tome da li je istina da je Cana bila u ljubavi sa Borom Drljačom.