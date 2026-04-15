Zorica Marković je zbog narušenog zdravstvenog stanja iznenada napustila rijaliti Elita, a sada je u studio emisije Amidži šou stigla vidno raspoložena, pa se na samom početku i našalila na sopstveni račun.

- Mene život baca kao ping-pong lopticu, takav mi je život, ili EKG - započela je Zorica, a potom otkrila kroz šta je prošla.

- Pogodio me je virus dok sam bila u "Eliti", i to dva puta, pa je sve prešlo u hronično stanje. Mislila sam da nije ništa ozbiljno. Lekari su me pregledali od glave do pete i ugradili mi jedan stent. Sada ih imam tri. Jedan je otkazao zbog virusa, ali sada sam dobro - istakla je.

Pevačica se osvrnula i na glasine koje su se u međuvremenu pojavile u javnosti.

- Sahranili su me, pa sam navodno propala, pisali su i da mi je trava zarasla... Zvala sam bageristu, da vide dušmani da nisam stala. Neću stati dok ne bude suđeno - poručila je u svom stilu.

Pevačica posle operacije

Zorica Marković napustila je Elitu zbog zdravstvenih problema, a sada je otkrila kako se sada oseća, da li se vraća u rijaliti, a otvoreno je govorila i o svim dešavanjima iz bele kuće.

- Hvala Bogu vraćam se u život... Ovaj virus koji je bio, mene je za tri meseca spucao žestoko. Pila sam antibiotike, pa sam zeznula želudac, pa zatim dijafragma, nisma imal vazduha. Onda su nastale aritmije. To je bio povod da se ode i na redovnu kontrolu i bio je veći problem nego što sam očekivala. Bila sam na magnetu, skeneru i na kraju koronarografija. Ugradili su mi stent koji je bio zapušen, a nije ni čudo posle dvadeset godina. to je logično da se zapuši - objasnila je Zorica, pa nastavila: