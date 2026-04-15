Pevačica Zorica Marković iza sebe ima dva braka, a sada je govorila o izazovima sa kojima se susretala kada je saopštila da se razvodi. Ona je rekla da u to vreme nije bila česta pojava da se žena razvede, a otac je želeo da je ubije kada se vratila u porodičnu kuću.

Zorica se sada prisetila trenutka kada ju je otac sačekao sa puškom na vratima.

- Dvocevka. Majke mi, dvocevka. Stalno ju je držao o zidu, išao u lov, oni veliki metkovi boktemazo. Ja dolazim, vraćam se kući, vidim da tu nema života, a on ovako nanišanio. Stane moj brat Milan, ispred mene. To je bila sramota i bruka, naopako da se vratiš kući. Kad sam videla one dve cevi, ono opasno, baš sam se uplašila. Stala mama, pored mene, a brat Milan, život sam mu dužna, i on kaže: Pucaj u mene, u nju ne. Onda ja gurnem brata i kažem: Pucaj u mene, ne u njega. I onda smo se tako jedno tri puta preklapali i tata počeo da se smeje. Jako gadan osećaj, umrla sam, oduzela sam. On opali začas, drži prst, malo mu je trebalo, takva su bila vremena, bilo sramota - ispričala je Zorica gostujući u emisiji "Amidži šou".

Muževi je varali

Podsetimo, Zorica je jednom prilikom otkrila da su je oba muža prevarila.