Pevačica Zorica Marković ne preza od toga da javno i bez zadrške iskaže svoje mišljenje o kolegama sa domaće javne scene. Prilikom sinoćnog gostovanja u emisiji "Amidži šou", Markovićeva je odlučila da odgovori na intrigantna pitanja pratilaca sa društvene mreže Instagram, te je detaljno progovorila o odnosima na estradi.

Foto: Pritnscreen

Zorica je uvek imala oštre stavove o Lepoj Breni, a sada je iskoristila priliku da pred kamerama još jednom potvrdi da svoju koleginicu smatra izuzetno nadobudnom.

- Ona je uspela žena, stvarno je zvezda, ali prema meni jeste, ja sam takav utisak stekla. Uvek gleda sa visine, deli ljude, ovi su manje bitni, više bitni - rekla je Zorica Marković, a potom se osvrnula na izjavu o pevačici Katarini Živković.

Nakon komentara o Breni, osvrnula se i na mlađu koleginicu Katarinu Živković, upoređujući njen nekadašnji stil života sa današnjim. Zorica je istakla da je Kaća ranije bila čest gost njenih kafana, ali da joj se taj period njenog života i ponašanje nisu sviđali.

- Sada je ona dama, ima svoje detence, svoj život, vodi računa o karijeri. To je sasvim druga Kaća od one koja je dolazila u moje restorane, to ponašanje mi se nije dopadalo - iskrena je Markovićeva.

Na provokativno pitanje gledalaca o tome koga bi sa estrade najradije "propustila kroz šake", Zorica je iznenadila mnoge spomenuvši Snežanu Đurišić. Iako je jasno stavila do znanja da nije pristalica fizičkih obračuna, priznala je da bi svoju koleginicu rado "propustila kroz centrifugu" kako bi je opustila.

- Nikog nisam nikad udarila u životu, samo sam na jeziku pogana kad treba i izazovu. Ja bih ih malo kroz neku centrifugu, Snežanu Đurišić, na primer. Ne prija mi njena ukočenost, rekla sam joj koliko puta: "Nasmej se malo, ženo, od radosti, života".

Lepa Brena uvredila fanove u Tuzli

Naime, portal Bosanski reporter uz Breninu fotografiju objavio je i tekst u kome piše sledeće:

- I zaista, lepo je imati trenutak mira i popiti kafu bez ometanja, ali mnogi smatraju da je upravo to deo cene života javnih ličnosti. Takav odnos razočarao je deo građana koji podsećaju da upravo publika godinama puni dvorane i stoji iza uspeha velikih zvezda. Iako mnogi razumeju potrebu za privatnošću, smatraju da bi javne ličnosti trebalo da pokažu više strpljenja i uvažavanja prema fanovima. Kao kontrast, često se spominje Halid Bešlić, koji je tokom svoje karijere bio poznat po bliskosti sa običnim ljudima - stoji u objavi ovog portala na Fejsbuku.

Na ovo Brenino ponašanje usledile su i brojne reakcije na društvenim mrežama, koje su osudile ovakav njen gest prema fanovima.

Inače, Brena je prema pisanju tamošnjih medija, iz rodnog grada ponela 200.000 bosanskih maraka, što je oko 100.000 evra zarade.