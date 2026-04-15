Pevačica Harijeta Simić preminula je 13. aprila u bolnici u Smederevu, u 41. godini života, nakon hrabre i teške borbe sa karcinomom dojke.

Foto: Instagram

Bolest se, nažalost, vremenom proširila na vrat i pluća, uprkos svim naporima lekara i njenoj velikoj borbenosti.

Harijeta je iza sebe ostavila težak životni period obeležen borbom sa bolešću, kroz koji je prošla sa mnogo snage i dostojanstva.

Harijeta je operisala rak dojke 2023. godine, da bi je nekoliko dana posle operacije pozvao muž i rekao da želi da se razvede.

- Za Vladicu sam se mnogo žrtvovala, dala sam zlato u vrednosti od nekoliko hiljada evra da vrati dugove. Dao je i on meni za lekove, ali... Nedugo zatim sam ponovo prodala nakit kako bi on mogao da plati kiriju za stan i kupi novi kamion. Sada, nakon sedam dana od operacije i amputiranja dojke, on me zove da mi kaže da ne želi više da bude sa mnom i da je našao novu - govorila je Harijeta.

- Rekao mi je da ga više ne zovem i da će se tom devojkom oženiti. Ostavio me je u najtežem trenutku. Iskoristio me je i ostavio. Ne mogu da verujem šta mi je priredio, pritom me čeka još hemoterapija i zračenja, ali njega to ne zanima - pričala je pre smrti.

Harijeta jedok se borila sa svojom opakom bolešću imala snage i da ispriča svoju tešku sudbinu.

- Kada sam saznala da imam karcinom bukvalno sam pobegla iz Švedske gde sam bila kod supruga. Trebalo mi je tri meseca da izvadim papire da bih dobila hemioterapiju, zbog koje mi je opala kosa. Imala sam rane po glavi i telu, prošla sam kroz pakao. Htela sam da dignem ruke od svega. Deset meseci mi nisu rekli da imam metastaze, pila sam kanabisovo ulje, čajeve, što je verovatno delovalo -pričala je Harijeta.

Muž joj je tražio razvod nakon operacije

Podsetimo, početkom 2023. godine, Harijeta je operisala rak dojke, a dok je bila na najvećim mukama, njen muž ju je pozvao i rekao da želi razvod i to sedam dana nakon operacije.

- Za Vladicu sam se mnogo žrtvovala, dala sam zlato u vrednosti od nekoliko hiljada evra da vrati dugove. Dao je i on meni za lekove, ali... Nedugo zatim sam ponovo prodala nakit kako bi on mogao da plati kiriju za stan i kupi novi kamion. Sada, nakon sedam dana od operacije i amputiranja dojke, on me zove da mi kaže da ne želi više da bude sa mnom i da je našao novu – pričala je Harijeta.

- Rekao mi je da ga više ne zovem i da će se tom devojkom oženiti. Ostavio me je u najtežem trenutku. Iskoristio me je i ostavio. Ne mogu da verujem šta mi je priredio, pritom me čeka još hemoterapija i zračenja, ali njega to ne zanima.

Harijeta je svoju karijeru zapustila zbog muža koji ju je stalno ponižavao.

– Zapostavila sam pevačku karijeru zbog njega i njegove ljubomore. Nije mi dao da gostujem po emisijama u koje su me zvali, ni da pevam, sve sam ga slušala i evo tri godine ništa nisam radila. Stalno me je ponižavao i govorio da su sve pevačice prostitutke. Kada se oporavim, posvetiću se snimanju pesama.