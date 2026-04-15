Slušaj vest

Dejan Simeunović dobio je brojne pohvale članova žirija tokom svog prvog nastupa u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“, gde su svi istakli da poseduje veliki potencijal za ovaj šou.

Foto: Preent Screen

Ipak, uprkos snažnom utisku koji je ostavio, nije uspeo da osvoji maksimalan broj glasova, pa se nije direktno plasirao u naredni krug, a ni produkcija mu nije dodelila sedmi glas.

Dejan je na kraju takmičenje završio u petom krugu, ali je uprkos tome osvojio veliki broj glasova publike i stekao značajnu podršku gledalaca.

Inače, Dejan se već pet godina aktivno bavi pevanjem, a mnoge je iznenadila i činjenica da je po zanimanju diplomirani muzički pedagog i teoretičar.

- Bilo je jako teško diplomirati iskren da budem, malo mi se odužilo, ali kada je diploma u ruci nema boljeg osećaja, i isplatio se sav trud i rad– iskren je bio takmičar.

Iako ima dugo željenu diplomu, Dejan priznaje da je odluka pala da se okuša u estradnim vodama i ganja pevačku karijeru.

- Ja sam bio na par audicija ranije gde nisam prošao, pa sam krenuo na časove kod jedne profesorke koja me je ohrabrila da dođem opet i evo me– prizao je Simeunović i dodao:

– Imao sam malo tremu, ali posle je bilo kao kod kuće.

1/4 Vidi galeriju Dejan Simeunović Foto: Preent Screen

Doktor nauka u Zvezdama Granda

Još jedna takmičarka koja je ostavila neverovatan utisak na žiri "Zvezda Granda" jeste Milica Milovanović.

Ona je dobila sedam glasova, a veliko iznenađenje usledilo je kada je otkrila čime se bavi.

Pre komentara žirija, Voja je upitao kandidatkinju čime se bavi, a kada je otkrila da je pored pevanja i doktorant na Saobraćajnom fakultetu, usledilo je još jedno oduševljene i aplauz u studiju.