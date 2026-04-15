ZAVRŠIO JEDAN OD NAJTEŽIH FAKULTETA, A DIPLOMA GA NE ZANIMA - Dejan Simeunović prijavio se u "Zvezde Granda" i priznaje: "Isplatio se sav trud"
Dejan Simeunović dobio je brojne pohvale članova žirija tokom svog prvog nastupa u muzičkom takmičenju „Zvezde Granda“, gde su svi istakli da poseduje veliki potencijal za ovaj šou.
Ipak, uprkos snažnom utisku koji je ostavio, nije uspeo da osvoji maksimalan broj glasova, pa se nije direktno plasirao u naredni krug, a ni produkcija mu nije dodelila sedmi glas.
Dejan je na kraju takmičenje završio u petom krugu, ali je uprkos tome osvojio veliki broj glasova publike i stekao značajnu podršku gledalaca.
Inače, Dejan se već pet godina aktivno bavi pevanjem, a mnoge je iznenadila i činjenica da je po zanimanju diplomirani muzički pedagog i teoretičar.
- Bilo je jako teško diplomirati iskren da budem, malo mi se odužilo, ali kada je diploma u ruci nema boljeg osećaja, i isplatio se sav trud i rad– iskren je bio takmičar.
Iako ima dugo željenu diplomu, Dejan priznaje da je odluka pala da se okuša u estradnim vodama i ganja pevačku karijeru.
- Ja sam bio na par audicija ranije gde nisam prošao, pa sam krenuo na časove kod jedne profesorke koja me je ohrabrila da dođem opet i evo me– prizao je Simeunović i dodao:
– Imao sam malo tremu, ali posle je bilo kao kod kuće.
Doktor nauka u Zvezdama Granda
Još jedna takmičarka koja je ostavila neverovatan utisak na žiri "Zvezda Granda" jeste Milica Milovanović.
Ona je dobila sedam glasova, a veliko iznenađenje usledilo je kada je otkrila čime se bavi.
Pre komentara žirija, Voja je upitao kandidatkinju čime se bavi, a kada je otkrila da je pored pevanja i doktorant na Saobraćajnom fakultetu, usledilo je još jedno oduševljene i aplauz u studiju.