Političar Čedomir Jovanović je 13. aprila proslavio 55. rođendan u krugu porodice i najbližih prijatelja.

Njegov cimer Aleksandar Kos podelio je na Instagramu snimak i pokazao kako je izgledala proslava i u kakvoj atmosferi je protekao ovaj poseban dan.

Naime, na početku snimka vidimo Aleksandra kako unosi tortu sa svećicama i šampanjcem, a potom i Čedu kako stoji za stolom na kom nema čega nema.

- Naši momenti - napisao je Aleksandar Kos, kog vidimo na jednoj slici kako se grli sa Čedom i čestita mu rođendan.

Na snimku se našla i poruka koju je političar dobio od dece, a na kojoj piše: "Dragi tata, želimo ti srećan rođendan. Volimo te beskrajno i bićemo uz tebe zauvek. Miša, Jana, Zora i Anđa - glasi poruka.

Posebna gošća Ana Bekuta

Pevačica Ana Bekuta je uveličala slavlje u Čedinom luksuznom domu, za njega je i zapevala ali i nazdravila sa čašom vina.

Proslavio Uskrs sa Acom i decom

Čedomir Jovanović ove godine je obeležio Uskrs u društvu svog dugogodišnjeg prijatelja Aleksandra Kosa i dece. Dvojica prijatelja su otkrila kako izgleda njihova praznična idila.

- Uskrs beskrajno vezujem za decu, ali i za sebe u tim situacijama. Ja sam tada dete – ljutim se kad mi pukne jaje ili kad me neko prevari - iskren je bio političar.