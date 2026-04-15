Zabranjeno pušenje su kao Neuštekani do sada rasprodali nastupe u Ljubljani, Zagrebu, Zadru, Osijeku, Minhenu, Splitu, a u pojedinim gradovima imali su po nekoliko nastupa: u Osijeku su održana čak četiri koncerta, u Splitu tri, u Zadru i Sarajevu po dva.

Legendarni bend koji je 2024. obeležio 40 godina od izlaska kultnog albuma "Das Ist Walter", projektom "Neuštekani" još jednom je pokazao da je "zauvek mlad" i spreman za nove izazove. Ovaj projekat, kojim je Sejo Sexon želeo da, kako kaže, "ispravi nepravdu i izvede uživo pesme od kojih su mnoge, po prvi put, ugledale svetla pozornice", nudi Zabranjeno pušenje u unplugged verziji, na akustičnim instrumentima, kao priču i dirljivu emociju.

U intimnijoj atmosferi, uz do sada neotkriveni muzički repertoar, publika će i u Tuzli biti u prilici da čuje i kratke priče vezane za nastanak i rođenje Zabranjenog pušenja, kao i pesme koje do sada nisu izvođene na koncertima, kao što su "Pismo Elvisu", "Laku noć, stari", "Arizona dream", "Nema više", ili "Kad dernek utihne“... Virtuozna svirka benda koji je u "neuštekanoj" verziji dobio priliku da pokaže svoje muzičko umeće u punom sjaju, učiniće da i najpoznatije pesme Zabranjenog pušenja, poput "Devojčica kojima miriše koža", "Fikreta", "Lijepe Alme", zazvuče malo drugačije, a publika će uživati u jedinstvenoj "vožnji" kroz dugu i plodnu karijeru ove grupe.

"Pred prvi nastup Neuštekanih u Sarajevu imao sam ogromnu tremu, kao da prvi put izlazim na scenu, a nakon sjajnih koncerata u mom rodnom gradu, a potom i u Ljubljani, Zagrebu, Zadru, Beogradu, Podgorici, Minhenu, Splitu i Osijeku, jedva čekam susret sa tuzlanskom publikom i radujem se što ćemo biti u prilici da i sa njima u BKC-u podelimo ovo za nas, a nadam se i za njih, fantastično muzičko iskustvo", kaže Sejo Sexon. Ulaznice za koncert suveć u prodaji i mogu se nabaviti online, kao i u CD shopu Mido, u EXC menjačnici u Mercatoru, te IQ mobile poslovnicama u Tuzli. Zabranjeno pušenje kao Neuštekani će u narednom periodu održati sledeće nastupe:

17.04.2026. Tuzla - BKC

23.04.2026. Mostar - HD Herceg Stjepan Kosača

28.05.2026. Kotor - Pjaca od kina

18.07.2026. Pula - Malo rimsko kazalište

09.10.2026. Rijeka - HKD na Sušaku

23.10.2026. Tuzla - BKC

21.11.2026. Zagreb - KD Vatroslav Lisinski