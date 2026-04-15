Slušaj vest

Zorica Marković je sinoć gostovala u emisiji „Amidži šou“, gde je odgovarala na brojna škakljiva pitanja.
U okviru jedne rubrike, u kojoj je govorila o kolegama sa estrade, Zorica nije imala zadršku i bez ustezanja je iznela svoje mišljenje.

Na provokativno pitanje gledalaca o tome koga bi sa estrade najradije "propustila kroz šake", Zorica je iznenadila mnoge spomenuvši Snežanu Đurišić. Iako je jasno stavila do znanja da nije pristalica fizičkih obračuna, priznala je da bi svoju koleginicu rado "propustila kroz centrifugu" kako bi je opustila.

- Nikog nisam nikad udarila u životu, samo sam na jeziku pogana kad treba i izazovu. Snežanu Đurišić bih, na primer, malo propustila kroz neku centrifugu. Ne prija mi njena ukočenost, rekla sam joj koliko puta: "Nasmej se malo, ženo, od radosti, života" - odbrusila je Zorica.

"Brena je nadobudna"

Podetimo, Zorica je javno iskazala svoje mišljenje i o Lepoj Breni.

- Ona je uspela, stvarno je zvezda. Ali prema meni, ja sam takav utisak stekla, uvek gleda sa visine. Deli ljude na one koji su manje ili više bitni, nadobudna je - rekla je Zorica Marković.

STARS EP 592 11.04.2026. Izvor: kurir tv