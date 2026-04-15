Bivši fudbaler Mateja Kežman sa suprugom Tarom Šumonjom već nekoliko godina živi na Kopaoniku gde su napravili kuću i pronašli mir. Naime, Mateja Kežman je na planini najpre provodio slobodno vreme, a nakon venčanja sa Tarom 2018. godine, odlučio je da se u potpunosti preseli na Kopaonik.

Kuća koju su izgradili i u kojoj porodično uživaju je od kamenih zidova, krova od crnog crepa, elementima koji se savršeno uklapaju u planinski ambijent.

Unutrašnjost kuće odiše toplinom, podovi su drveni, u centralnom delu sobe je kamin kao i rustični detalji koji stvaraju atmosferu savršenog doma.

U dvorištu se nalazi ogroman bazen na kom često provode vreme tokom letnjih dana.

Ima i apartmane

Naime, Kežman poseduje i nekoliko apartmana na Kopaoniku koje izdaje, čime je dodatno učvrstio samoodrživost života na planini. Nakon godina posvećenih sportu i života u urbanom okruženju, Kežman je sa porodicom pronašao svoj mir u prirodi i život kakav mnogi sanjaju.

– Život me je potom vodio drugim putem, od Londona, Madrida, Pariza do Hongkonga i dalje, ali sam se na kraju vratio korenima koje su mi roditelji usadili kao dete. Pre 15-20 godina došao sam na Kopaonik, volim da dođem i dolazio sam i tokom karijere, kada sam krišom pomalo skijao, naravno da sam se pritom veoma pazio. Bila je to strast koju sam oduvek gajio, a pre sedam-osam godina smo supruga i ja odlučili da se preselimo ovde, napravili smo sebi kuću, provodili ovde sve vreme, pa odlučili da uđemo u ovaj vid posla.

Ideju je dobio u doba korone, kada se potpuno vratio prirodi. Ispostaviće se nepovratno, pa je tako nastala prvobitno zamisao a kasnije i kuća Mateje Kežmana na Kopaoniku.

– U vreme korone došli smo na tu ideju, polako smo ušli u gradnju, napravili projekte koje vidiš i poslednje četiri godine bavimo se letnjim i zimskim turizmom. Ljudi dolaze i odlaze presrećni, što je vrlo važno. Ide super, iako smo jako mladi dobro smo to razradili, imamo lepu ekipu, bavimo se gostima, a ja kao gost znam šta bih voleo da vidim od domaćina. Pravim i svoju rakiju, napravio sam hektar i po zemlje odavde, pečem svoju rakiju poslednje četiri godine, pa gosti to probaju. Imamo dole orahe, lavandu, šljive…

Vodi i restoran

Raširio je svoje poslovanje Kežman u niz različitih pravaca i jedno im je zajedničko – sve je daleko od Beograda, u koji više ne dolazi.