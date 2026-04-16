Slušaj vest

Suzana Mančić je pre nekoliko meseci prodala svoj ogromni luksuzni stan od 175 kvadrata u Ulici kneza Miloša, koji se nalazi tik do Beograđanke, i preselila se na periferiju grada.

Foto: Printskrin

Čuvena "loto devojka" je za nekretninu od novih kupaca dobila više od 500.000 evra, a dok se novi stan na Voždovcu sređuje kako bi se što pre uselila u njega, ona za to vreme živi u svojoj vikendici u Velikoj Moštanici, koju je nasledila od oca.

Tragom naših saznanja, uputili smo se ka zgradi u kojoj je Suzana živela duže od dve decenije, gde su nam njene nekadašnje komšije potvrdile ovu informaciju.

Foto: Kurir

- Tačno je. Ima nekoliko meseci kako je Suzana otišla odavde i baš nam je žao. Ona je bila divna komšinica i imala je jedan od najlepših stanova u zgradi. Čula sam od jedne naše druge komšinice da je dobila za njega pola miliona evra, ali ja mislim da je i više. Sve pare od prodaje je uložila u novi stan na Voždovcu. Isto je veliki, ali tamo je kvadrat jeftiniji, pa je sigurno nešto novca ostavila i sa strane. Radovi su se nešto odužili, pa sad živi u toj kući u Velikoj Moštanici koju je dobila od oca. Sekiram se za nju jer tamo nema ni struje, a ni vode, ne znam kako može tamo da izdrži - rekla nam je Suzanina nekadašnja komšinica iz centra grada.

I njen komšija imao je svašta da nam kaže o Suzaninoj selidbi.

1/5 Vidi galeriju Stan Suzane Mančić Foto: Kurir, Printskrin

- Odluku je donela na brzinu, mi smo se svi iznenadili kad smo čuli da odlazi. Mora da su i njena deca bila u šoku kad je donela tu odluku. Znam da je rekla jednoj komšinici da više ne može da izdrži ogromnu buku i zagađenje. Brzo je našla novog kupca. Dosta nameštaja iz stana je sačuvala, a nešto je poklonila i prodala. Danima su dolazili kombiji za selidbe. Zanimljivo je da je klavir prodala komšijama iz zgrade, tako da nešto njeno ipak ostaje u zgradi. Bio je pred odlazak i njen suprug Simeon, verovatno da se oprosti od ovog stana. Neka joj je sa srećom, šta da kažem - zaključio je Mančićkin bivši sused.

Foto: Printskrin

I sama Suzana potvrdila nam je da je posle dugo vremena promenila adresu stanovanja.

- Beograd je postao malo nepodnošljiv. Idem u mirnije krajeve grada, bila sam u centru i on je postao nemoguć za život. Preselila sam se na mirnije mesto koje nije tako daleko - kratko nam je poručila voditeljka.

Podsetimo, zgrada u kojoj je Mančićeva živela izgrađena je 1956. godine, a kada ga je kupila, morala je baš sve da promeni u njemu.

- Ima i prednosti i mana živeti u centru grada. Ulica kneza Miloša jedna je od najprometnijih, ovuda prolaze i sve demonstracije, uvek je bučno. Dešavalo nam se da po nekoliko dana ne možemo prozor da otvorimo ako su napolju neki radovi. Ali, s druge strane, zanimljivo je kad ispod prozora vri život, ovo je žila kucavica prestonice. Rekla bih da sam ovim stanom zaokružila sve svoje selidbe. Zgrada u kojoj živim sazidana je iste godine kada sam se ja rodila, s tim što sam ja u mnogo boljem stanju nego ona. Komšije su veoma fine. U prvi mah kada sam se doselila ovde, malo su zazirali od mene, mislili su valjda da sam uobražena, da ću glumiti neku zvezdu, ali su brzo shvatili da sam normalna osoba - ispričala je svojevremeno voditeljka za Kurir.

Renoviranje Suzaninog doma trajalo je dugo, ali je ona u svemu tome uživala. Ono što joj se posebno dopada, kao i svima koji prvi put uđu u njega, jesu prostrane terase s kojih se pruža neverovatan pogled na zapadni deo prestonice.

Suzana Mančić na koncertu Ane Bekute Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

- Stan je bio je u veoma lošem stanju kad sam ga kupila. Uložila sam izuzetno mnogo truda, nerava i novca da bih ga renovirala. I promenila sam apsolutno sve: parket, stolariju, instalacije, za šta su majstorima bila potrebna puna četiri meseca. Tada sam, na sreću, imala para, pa sam mogla to da finansiram. Ali ovaj pogled preko tornjeva Vaznesenjske crkve, krovova Vlade i zastave Srbije pa sve do mostova na Savi bio je vredan mog truda. Pre nego što sam se doselila ovde, živela sam u Zemunu, Moskvi i na Kipru... Stan je prostran i sunčan, dvostrano je orijentisan i ima tri terase prepune cveća. Sve sama negujem, ali, nažalost, slabo mi uspeva jer je u centru grada veliko zagađenje. Da ne pominjem letnje temperature, od kojih su mi sve ruže propale. Na terasi koja gleda na crkvu svako jutro pijemo kafu, a to je i kutak moje ćerke Natalije, jer je pušač - pričala je Suzana za Glosi.

Suzana Mančić Foto: ATA images

Kurir.rs

Suzana Mančić: