Pevačica Nadica Ademov pevala je u jednom prestoničkom lokalu, na nastup je stigla u skupocenoj mašini, a mediji su razgovarali sa njom.

Pre nego što je izašla na binu, stala je pred kamere i komentarisala brojne aktuelnosti u svom životu.

Na samom početku je otkrila koliko je srećna kad vidi da je lokal ispunjen do poslednjeg mesta.

- Srce mi je puno. Najdraže mi je kad vidim punu kafanu, to je uspeh i želja svakog pevača - rekla je Nadica.

Pevala na slavlju od 900 ljudi

Mreže su brujale o njenom nedavnom nastupu, gde se našlo čak 900 ljudi. Nadica je sada podelila utiske od te večeri:

- Ježila sam se, toliko mi je bilo drago. Posle toliko godina doživeh i ja da ljudi pevaju barabar sa mnom, od početka do kraja su pevali sve moje nove pesme - rekla je pevačica i otkrila:

- Meni se slošilo posle prvog bloka. Tražila sam tabletu, počeo je želudac da me boli, valjda od treme - istala je Nadica kroz smeh.

Nadica Ademov Foto: Dušan Petrović, Petar Aleksić, Kurir

O bakšišu

Snimci sa tog nastupa postali su viralni na društvenim mrežama. Bakšiša je bilo na pretek, a Nadica je sada prokomentarisala to što se javnost pita koliko je para sakupila.

- Čime se ljudi bave... Okej imaš i dobre, ali i one negativne komentare. To je najmanje važno kome će šta ići. Ja prvenstveno ovo radim jer volim svoj posao. Već sam pričala, ovaj posao moraš da voliš da bi ga radio. Normalno da svi mi radimo za novac, i to je ključ ovog posla, je l’ te? Nisam brojala koliko je bilo bakšiša, ali bilo je dovoljno. Ja sam uvek neko ko deli. Nikada nisam bila sebična i to svi moji prijatelji i kolege znaju - istakla je pevačica.

Nadica Ademov je otkrila da li joj se desilo da neko od njenih kolega pokupi sav bakšiš i stavi sebi u džep.

- Dešavalo se. Joj, pa neću o njima da pričam. Ispašće onda da ja imenujem... Ali bilo je toga. Mislim, žalosno je što su to pevači i kolege koje imaju stvarno dobru cenu i onda dovedeš sebe u takvu neku neprijatnu situaciju - rekla je ona i dodala da sebe ne bi nikada dovela u takvu situaciju.

Pevačica Nadica Ademov objavila je danas album "Milostinja" na kojem je na desetine ljudi radilo godinu dana. Foto: Dušan Petrović

- Sebe nikad ne bih dovela u takvu situaciju. Mislim stvarno, užas - iskrena je bila Nadica.

Pevačica je otkrila i šta se dešava kod nje kući te kako izlazi na kraj sa decom i kako uspeva da izbalansira između privatnog i poslovnog života.

- Svašta nešto. S mojom decom je uvek haos. Ko je majka i ko ima tako malu razliku kod kuće kao što imam ja, onda znaju kako je kod mene... Od jutra do mraka je akcija, sve do momenta dok ne zaspu, e onda ja živim tih sat-dva (smeh). Pogotovo ako mi se spoji da treba da radim, onda molim Boga da preguram nekako i tražim duboko u sebi energiju koju sam sačuvala za nastup.

Na pitanje da li su hiperaktivni i koliko liče na nju kaže:

- Na majku su, ne zna se ko je luđi, ćerka ili sin. Ja sam uvek bila takva i dan danas sam takva, volim što su to pokupili od mene - rekla je Nadica Ademov.

