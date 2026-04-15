Vera Matović važi za pevačicu koja na svojim nastupima pravi neverovatnu atmosferu i uvek je spremna da na razne načine podigne publiku na noge.

Međutim, iako je slobodna i poznata po tome da voli da se šali sa gostima, pevačica je sada otkrila šokantan detalj o jednoj svojoj koleginici koja je zbog prelaska granice izvukla deblji kraj.

Vera je progovorila o neprijatnim scenama na veseljima i priznala da ona lično nikada nije doživela da je neko napadne, ali da se jedna pevačica neslavno provela kada je dobila šamar od ljubomorne supruge.

- Nikada nisam imala neprijatnost. Žene su uvek znale da od mene nikada ne bi osetile neku ljubomoru i da je to samo šala, moj performans. Ima nekih koje su to tako radile i dobile šamar. Jedna koleginica je tako sela čoveku u krilo i od njegove žene dobila šamar. U mom slučaju, ja nikada nisam pomislila da nekome sednem u krilo iako volim da se šalim, ne prelazim granicu i mene žene vole, vide da sam pozitivan lik - rekla je ona za Grand.

Inače, pevačica Vera Matović kaže da pored toga što može da priušti sebi razne vrste usluga i kućnu pomoćnicu, svoje dvorište i dalje održava sama.

Ona naime, voli da sve sama sprema, te i da je to zaslužno za njenu vitku liniju.

- U kući nisam Vera Matović nego majka, supruga, domaćica koja sprema, čisti dvorište, bere jabuke, kosi travu... Sa druge strane, u javnosti hoću da budem ekstra. Nikada nisam bila osoba koja se na neki drugi način predstavlja nego sam normalna - iskreno je rekla Vera Matović za medije.

Ima raskošnu vilu

Inače, Vera ima jednu od najskupljih kuća u Beogradu, koja se procenjuje na 3.800.000 evra, a kako ističe, niko ne zna koliko je toga žrtvovala da bi postigla u životu.

- Nisu videli kako sam išla na putovanja, koliko sam deci manjkala, kako sam ih ostavljala sa mojom majkom ili drugim osobama u koje sam imala poverenje, kako sam ih nosila kojekuda, od Nemačke i Austrije do Holandije. Što mi to rade?! Što nisu videli moje muke i kako sam došla do toga. I danas me to pomalo boli i seče - rekla je svojevremeno pevačica.

