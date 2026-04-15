Kako je ranije tokom procesa navedeno, Karić se u više navrata pojavljivao na ročištima, dok se Šavija u jednom periodu nije odazivala zakazanim suđenjima. U aprilu prošle godine, međutim, prvi put se pojavila pred sudom, nakon čega je postupak nastavljen.

Kako prenose mediji, nakon sprovedenog postupka i ocene dokaza, doneta je presuda kojom je Stefan Karić proglašen krivim i osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine.

Odluka suda doneta je nakon detaljne analize svih izvedenih dokaza i svedočenja, čime je okončan jedan od najpraćenijih rijaliti i sudskih procesa u javnosti.

Šavija imala dve operacije

Nataša je imala dve operacije oka kako bi uspela da povrati stari fizički izgled

"Nadam se da neću imati psihičke posledice"

Šavija je jednom prilikom progovorila o posledicama povreda koje je doživela.

Ovako je Šavija izgledala:

- Deformisana sam za ceo život! Ne znam da li će mi oko ikada izgledati kao pre. Kapak mi je nepomičan, a pre operacije je bilo još gore, nije se pomerao ni kada sam prstom pokušavala da ga podignem. Moja porodica je doživela još veći stres od mene. Uvek sam bila jaka za sve što mi se dešavalo u životu - rekla je ona na početku obraćanja.

- Verujem da neću imati psihičke posledice, barem se nadam... Verovatno ću se plašiti da izađem sama na ulicu, ali ću raditi na tome da vremenom ojačam. Jedino što želim u ovom trenutku je da se sve vrati na staro i da opet izgledam kao pre, a da oni koji su mi ovo učinili budu adekvatno kažnjeni! Puno sam čitala o fizičkom i psihičkom nasilju, i shvatila da ovo što sam ja preživela mnogo je gore od porodičnog nasilja - rekla je ona tada na TikToku.

Stupili smo u kontakt sa Šavijom, ali nije želela da govori na ovu temu.

