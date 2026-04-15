Starleta Nataša Šavija ranije je govorila o nasilju koje je pretrpela od bivšeg rijaliti učesnika Stefana Karića.

Doneta je presuda kojom je Stefan Karić proglašen krivim i osuđen na uslovnu kaznu zatvora u trajanju od tri godine zbog prebijanja Nataše Šavije, koja je put detaljno ispričala sve o nemilom događaju koji se dogodio u svojevremeno.

Stefan je Natašu udario u predelu lica i tom prilikom joj naneo ozbiljne povrede oka koje su bile opasne po život. Starleta je završila na operacionom stolu u Urgentnom centru, a njena borba trajala je mesecima.

- Jezivo mi je kada vidim svoje slike na ekranu! Okrenuo mi je život naglavačke. Još trpim posledice - započinje priču Nataša i objašnjava kako je sve počelo:

- Niko nije pritrčao u pomoć jer nije bilo ljudi tu, u tom momentu nisam obraćala pažnju. On je odradio svoje i vratio se u salu, ja sam se onako izbezumljena vratila u salu, gde je on sedeo za stolom ponosan, ko da je osećao zadovoljstvo što je to uradio, jer je sredio ku*vetinu, kako on naziva sve žene. Ja sam sela tu pored njega, meni se već tada videlo da mi je oko bilo na pola zatvoreno, postoje slike sa te svadbe. U tom momentu sam razmišljala da zovem taksi, tada je došao jedan dečko nešto mu šapnuo i on je samo otišao i ostavio me tu samu.

- Mene je u tom momentu obezbeđenje izbacilo, umesto da mi pomognu izbacili su me. Jedan čovek je samo došao i pomogao mi tako pretučenoj, jer se sažalio zato što ima ćerku. Ispratio me do taksija i pitao da li imam novca za taksi. Kada sam sela u auto počela sam da plačem i tada me je sve stiglo, nisam ni razmišljala da odem u bolnicu jer sam bila u stanju šoka. Samo sam razmišljala da moji ne saznaju, nisam nikome mogla da javim. Kada su moji saznali zvali su me ceo dan, ja nisam mogla da se javim dok mi medicinska sestra nije rekla da je zvala moja sestra da pita da li sam primljena u Urgentni, tata i mama su se brinuli i da žele da znaju šta se dešava. Tada sam se javila da kažem kakva je situacija. Ako se ovo ne sredi ja ću biti biljka do kraja života, kada su mi saopštili lekari kakvo je stanje, oni su me pitala da li hoću da potpišem saglasnost da ostanem u bolnici, jer moram na operaciju. Jedino što sam osetila je da ne mogu pravilno da zagrizem, meni je polomljena jagodična kost i samim tim mi je pala vilica i oko. Rekli su mi ako se ne operišem da će mi ostati takvo oko. Da sam se javila kasnije ostala bih bez oka ili bih umrla. Provodim vreme stalno kući, osećam se kao bilja, ali imam tu nadu da će se sa narednom operacijom popraviti ovo stanje.

Emotivni odnos

- Bili smo pre jedno tri godine u emotivnom odnosu. Ja sam bila na moru i tu smo se upoznali preko zajedničkih prijatelja, dopisivali smo jedno dve nedelje i stalno smo bili na vezi. On je meni tu delovao divno, čim se probudimo pišemo. Kada sam se vratila sa mora on je došao po mene na aerodrom i tu sam bila sa njim neka dva dana, posle sam otišla za Novi Sad. Posle toga smo imali prekid i videli se prošle godine na moru, ali smo išli samo na piće. Mi smo se kroz poruke uvek udvarali jedno drugome. Kada se desilo to da me zvao na to veselje, rekao je da dolazi u Novi Sad i da bismo se mogli videti, ja sam tada nadograđivala kosu i taman sam mu rekla imam svadbarsku frizuru.

Ispovest majke Nataše Šavije

- Muž i ja smo za te prvomajske praznike bili na Zlatiboru i na jedano izletu meni je zvonio telefon, zvala me jedna novinarka i kada me pitala da li sam čula da je Nataša prebijena ja sam zanemela. Prekinem vezu i kažem mužu da su nam javili da je Nataša pretučena. Onda sam zvala stariju ćerku, jer Nataša ništa nije javljala sama ona mi je rekla da je prebijena i da je primljena u Urgentni centar. Posle smo se čuli i malo sam se smirila kada sam joj čula glas. Ona nije smela da pošalje fotografije, kada se završio izlet onda smo se odmah spakovali da idemo kući. Pravo samo došli u bolnicu, doživeli smo veliki šok. Nije ni na prozor mogla da izađe, čuli smo se preko video poziva. Prestravili smo se kada smo je videli, oko crveno. Doktori su tada rekli videćemo kako će biti oko, ništa nije bilo u redu, ona je bila pod sepsom, sve se to zagnojilo. Bili smo besni, tužni što je to uradio i nemoćni jer nismo mogli ništa. Natašu su jako brzo pustili iz bolnice, to je bilo toliko oteklo mislili smo da je to normalno, rana je curila, dobila je temperaturu pa smo opet otišli u bolnicu. Skinuli su joj dva šava, da gnoj može da izlazi. Svaki dan i noć sam sa njom, idem joj po lekove, negujem je, jako mi teško pada sve ovo - ispričala je majka Nataše Šavije.

