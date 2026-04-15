U “Eliti 9“ pre samo nekoliko dana došlo je do verbalnog okršaja između Uroša Stanića i Stanije Dobrojević, a sve je eskaliralo i fizičkim napadom kada je specijalna gošća rijalitija nasrnula na aktuelnog učesnika.

Uroš je nakon toga nastavio sa žestokim komentarima na račun učesnika Bele kuće, a nakon sukoba prvi put za medije oglasila se Uroševa majka, Tatjana koja je otvorila dušu i na ivici suza progovorila o celoj situaciji koja je eskalirala u fizički kontakt, a zbog koje je reagovalo i obezbeđenje.

- Žao mi je kad sam videla kako se ona smejala, jer i kuče pa je greh udarati, a tek ljudsko biće. Ponela se kao fašista. Strašno je izgledalo da ga onako krvničku udara. Nisam gledala taj dan lajv, ali sam videla snimak i nije mi bilo dobro kad sam videla, jao sam se loše osećala kad sam gledala da mi je dete na zemlji, a ona ga krvnički šutira – rekla je Tatjana na samom početku za medije, a na pomen ove teme bila je vidno uznemirena.

- Sad sam isto potresena i na ivici suza, jer nije hteo da me sluša imao je drugačiji život i da je radio u zdravstvu sve bi mu bilo drugačije, ali on je voleo “Zadrugu“. On voli sve to i kao mali je stalno gledao i to je tako bilo iz godine u godinu.

Tatjana je progovorila i o poslednjem susretu sa Urošem kada mu je skrenula pažnju na određene stvari.

- Osuđivali su me ljudi što sam mu tada rekla da spusti loptu, ali ja nisam za konflikte. Vidimo da se sve bitke završe na njemu – iskrena je bila ona.

Majka rijaliti učesnika progovorila je o situaciji kroz koju je prolazila zbog njegovog ulaska u rijaliti.

- Eh da je on mene slušao, iskreno da vam kažem pre tri godine sam bila u jako lošem stanju i plakala sam kad je odlučio da uđe, jer se on krišom prijavio i sve je lagao. Nisam htela da se on eksponira, vodi javan život i više sam bila za neki drugačiji život – priča Tatjana, a onda otkrila kako Urošev otac gleda na celu situaciju u "Eliti".

- Suprug ne voli što je Uroš odabrao takav život, jer Milan je jako vredan i dobar domaćin, samo što Uroš nije mnogo mogao da nauči od njega, jer je stalno bio po terenima.

"Tužila sam Staniju"

Nakon sukoba Tatjana otkriva da je preduzela sve mere kako bi zaštitila sina.

- Preduzela sam odmah mere i zvala sam advokata i on će sad da preduzme sve što treba. Najviše mi je pogodilo taj njen smeh, nije mi izgledala šokirano. Nisam znala da je Stanija trenirala boks i to sve, stvarno je puna sebe. Ne znam šta je to Urošu trebalo i treba da je se kloni. Tužila sam je i sve je prijavljeno, nije mi lakše što sam je prijavila, ali nije u redu da se tako krvnički ponaša. Čitala sam da je bio u policiji i dao izjavu, sad ne znam o čemu je reč. Nakon svega, zvala sam produkciju da ga vode kod lekara i nadam se da jesu, bojim se jako jer ipak je on i operisan i trebao bi da vodi miran život – rekla je Tanja, koja trenutno ima želju samo za jednim.

- Volela bih da dobijem razgovor sa njim, ali mi nije bilo to omogućeno, jer ja radim i slaba sam sa vremenom i gledam da koliko toliko odmorim od teškog posla.

"Tražim stan za Uroša"

Porodica Uroša Stanića već ima planove za sve što ga čeka nakon izlaska iz “Elite“.

- On ima svoj život, a ja u tome gledam samo da mu pomognem. Sada sam već počela da gledam da mu nađem do jula neki stančić da ne bude kako kažu, na ulici - otkrila je majka rijaliti učesnika.

