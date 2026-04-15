Na društvenim mrežama pojavio se sramni snimak sa jednog nastupa Dejana Matića koji je izazvao lavinu reakcija i zgrozio javnost.

Na videu koji se širi Tiktokom vidi se kako klavijaturista, u trenutku dok niko ne obraća pažnju, pruža ruku i uzima novac koji je prethodno ostavljen kao bakšiš pevaču.

Sve se dešava veoma brzo, ali je jasno zabeleženo kamerom, zbog čega je snimak izazvao lavinu loših komentara.

Iako se prvo mislilo da je reč o krađi, ispostavilo se da nije tako. Zbog svega se oglasio pevač Dejan Matić i demantovao navodne priče.

- Poznato je sve i nema nikakvih sumnji. Igor i ja već osam godina sarađujemo, putujemo, nastupamo. Naš interni dogovor u bendu je da bakšiš stoji kod Igora tako da se bez potrebe podigla prašina. Mi smo bez problema, kao i nakon svakog nastupa, podelili bakšiš od svirke- rekao je Dejan Matić svojevremeno povodom raznih optužbi na račun člana njegovog benda.

Otac o zdravlju Saše i Dejana

Otac pevača Saše i Dejana Matića, Zoran Matić, svojevremeno se prvi put oglasio za medije i otkrio istinu o rođenju, odrastanju i životu popularnih pevača.

Zoran Matić se osvrnuo na to kako je izgledalo Sašino i Dejanovo detinjstvo i otkrio da li je bio strog u odgajanju sinova.

- Njima je upropašnjen vid, predozirani su kiseonikom, oni su otrovani - rekao je u jednom trenutku Zoran, pa dodao:

- Mogao je i mozak da nastrada, sreća pa nije. Supruga i ja smo sve pokušali što je moglo da se pokuša - rekao je Zoran.

