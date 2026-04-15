Nataša Šavija, koja je ranije bila u fokusu javnosti zbog sudskog postupka u kojem je Stefan Karić osuđen za nanošenje teških telesnih povreda, objavila je nove fotografije na Instagramu i pokazala kako danas izgleda.

Njena objava izazvala je veliku pažnju pratilaca, s obzirom na to da se na snimcima i fotografijama vidi novi izgled nakon višestrukih operacija i dugog oporavka.

Foto: Printscreen

Posebnu pažnju privukla je i životinja s njom na objavi - zmija koju je nabavila i sa kojom je pozirala.

Ona ju je držala oko vrata i mazila se sa njom.

- Upoznajte moju devojčicu Šahsu - napisala je Šavija uz objavu.

Ovako je Nataša pričala o agoniji kroz koju je prolazila

- Ja sam dobro, nemam bolove, bolje sam i psihički i fizički ,ali ipak treba vreme... Operisana sam pre nedelju dana, ugrađeno mi je nekoliko pločica, šrafova itd, da spoje prelome, a osim smrskane jagodične kosti, imaju i dva preloma kod slepoočnice, što se vidi na rengenskom snimku (svaki put saznam nešto novo jezivo), premešteno je tkivo iznad desni da nadopuni onu rupu ispod oka, oko vraćeno na mesto (eto saznala sam i da mi je oko bilo upadnuto, osim što je kapak bio spušten) i nadam se da ce sve biti kao pre i bez ponovnih komplikacija i operacija. Jako je mučno i još kad znate da nečijom krivicom, namerno prouzrokovano, prolazite kroz sve to - napisala je ona i dodala:

- I ako bude trebalo još intervencija( ne daj Bože), ta da se radi, desilo se, nema nazad, samo napred, samo da se spusti ova prašina, umorna sam više. Uglavnom, operacija je trajala oko tri i po sata i dva dana posle toga sam bila u užasnom stanju od anestezije. Ovo nije smelo da se desi da čovek čoveka dovede do ovoga, iz hira, frustracija, čega god.. Za takve stvari se ide kod psihijatra, na terapije.. Bez lažne patetike, toliko je sve bilo grozno, da mi je ono što sam mogla da umrem od sepse najmanje zabrinjavajuće. Čak sam u nekim momentima pomišljala 'bolje da nisam ni išla da saniram to i da je tad prestalo mučenje'. Ni najgorem neprijatelju ovo ne bih poželela, najiskrenije. Eto, koga interesuje, sve novo nepoznato sam ispričala, nema više šta, tako da molim sve da mi se to više ne pominje. Želim da se fokusiram na lepe stvari. Hvala na razumevanju - napisala je Šavija na svom Instagram profilu ranije.

Podsetimo, Nataša je imala dve operacije oka kako bi uspela da povrati stari fizički izgled. Jedna od intervencija koju je imala zvala se "rekontrukcija očnog kapka".