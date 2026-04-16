Mustafa Durdžić, otac Asmina Durdžića, aktivan je na društvenim mrežama gde komentariše dešavanja u Eliti 9, a sad je i otkrio da ide na put sa suprugom Mevlidom. Mustafa se osvrnuo i na to koliko su poslednjih godina napredovali.

- Avionska ljubavna priča: Četrdeset godina smo zajedno, moja žena i ja. Kad smo se zabavljali, najveća egzotika nam je bila kad uhvatimo autobus koji ne staje kraj svake kuće. I sinoć pitam ja nju: "Šta bi mi rekla da sam ti tada obećao da ćemo leteti avionom češće nego što su naše mame sele u autobus?". A ona se nasmeje onako ženski, kroz pola neverice, pola pobede: "Rekla bih ti da si lud. I da prestaneš pričati gluposti". Pa doda: "A vidi nas sad - Moje ime na državnoj televiziji Srbije… I to u ponoć. Ko bi rekao!". Ja gledam, pa šutim. Jer stvarno ko bi rekao. Mi krenuli iz autobusa, završili u avionu… I još na televiziji. Život, brate, ima bolji smisao za humor nego svi scenaristi zajedno - napisao je Mustafa na Fejsbuku.

Sviđa mu se Maja

Podsetimo, Asminov otac je priznao da podržava vezu između sina i Maje Marinković. On je rekao da oboje zaslužuju podršku.

- Podržavam odnos Maje i Asmina isključivo iz zdravstvenih i psiholoških razloga. Asmin je u potpunosti izolovan od spoljnog sveta i nema nikoga uz sebe s kim bi mogao ostvariti emotivnu stabilnost ili voditi opušten, ljudski razgovor. Moja podrška nema nikakve veze s fizičkim ili telesnim potrebama, već isključivo s tim da mu se olakša boravak u zatvorenom prostoru i smanji psihički pritisak kojem je svakodnevno izložen. Dok drugi učesnici imaju svoje partnere uz sebe poput Viktora, koji dobija honorare samo zbog fizičke prisutnosti najveći teret "Elite 9" realno nose Asmin, Luka i Aneli. Asmin, za razliku od mnogih, nema nikoga ko bi mu pružio emocionalnu podršku, i upravo zato smatram da mu ovaj odnos može pomoći da lakše izdrži uslove u kojima se nalazi - napisao je tad Mustafa na Fejsbuku.

