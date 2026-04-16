Nikolina Pišek ima dve ćerke - mađu Unu Sofiju, koju je dobila u braku sa pokojnim Vidojem Ristovićem, i stariju Hanu Leonardu Cigoj koju je dobila u prvom braku sa novinarom Markom Cigojem.

Danas Hana ima oko 29 godina, izbegava eksponiranje u medijima i može da se diči zvanjem doktorke i diplomom Medicinskog fakulteta koju je stekla na Univerzitetu u Edinburgu. U slobodno vreme obožava da putuje i na društvenim mrežama redovno objavljuje fotografije sa raznih svetskih destinacija, a mnogi primećuju da je lepotu nasledila od majke.

O odabiru imena za svoje naslednice, Nikolina je jednom prilikom otkrila.

"Moja starija ćerka Hana Leonarda takođe ima dva imena. Kada sam je dobila, vrlo brzo sam odlučila kakvo ću joj ime dati. S drugom ćerkom sam bila malo neodlučna. Una Sofija mi se sviđalo još ranije, jer sam odmah posle prvog deteta htela da dam to ime drugoj ćerki, ako je budem imala - izjavila je jednom prilikom voditeljka".

Nikolina se pomirila sa svekrom

Podsetimo, javnost je godinama unazad svedočila oštrom sukobu između Nikoline Pišek i njenog svekra Miše Grofa, koji je usledio nakon iznenadne smrti njegovog sina, istoričara umetnosti Vidoja Ristovića 8. maja 2022. godine.

Glavni kamen spoticanja predstavljala je upravo Vidojeva imovina, što je dodatno produbilo jaz između snaje i svekra. Međutim, dogodilo se pravo "malo čudo" – dve nekada potpuno nepomirljive strane sada su u redovnom kontaktu i rade na vansudskom rešavanju pravnih pitanja.

Kako se saznaje, strasti su se konačno smirile, a glavni motiv za ovo pomirenje je svest o tome koliko su dosadašnji međusobni sukobi bili iscrpljujući za porodicu, ali i za javnost.

- Miša Grof je pokazao spremnost da popusti i da se stvari reše vansudski, što je veliki korak napred. Obe strane su shvatile da dugotrajni sudski procesi ne bi doneli ništa dobro, već bi samo produžili agoniju. Sada postoji realna šansa da se sve završi dogovorom, bez daljih konflikata - dodaje isti izvor.

- Desilo se čudo. Uspeli su da reše nesuglasice i razmirice koje su imali. Tema je bila izuzetno osetljiva i emotivna za obe strane, ali su ipak našli način da razgovaraju kao razumni ljudi - navodi izvor blizak porodici i dodaje da sada postoji realna šansa da se sve završi bez daljih konflikata.

Ono što je posebno iznenađujuće jeste da su se Nikolina Pišek i Miša već dva puta sastali u potpuno mirnoj atmosferi, bez ikakvih tenzija. Njihova komunikacija je sada postala svakodnevna, redovno se čuju telefonom, razmenjuju poruke i trude se da sve ružno ostave u prošlosti.