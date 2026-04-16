Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović angažovao je detektive da otkrije šta je bivša partnerka Kristina Spalević tajila od njega.

Golubović ima zabranu prilaska bivšoj partnerki od kada ga je prijavila policiji, a Kristina je odlučna u nameri da mu ovoga puta ne pruži novu šansu.

O njihovom odnosu Kristijan često govori na društvenim mrežama, a ovoga puta ispričao je da mu je već po povratku iz rijalitija "Farma" u kom je pobedio, Kristinino ponašanje bilo sumnjivo.

- Odmah sam znao da nešto nije u redu. Čim ona zaključava telefon, krije, pa gleda ispod oka. Ja nemam šta da krijem, kakve šifre. Ja ništa nisam čuvao, ja sam sve snimke sa svojim bivšim devojkama uništavao - rekao je Golubović.

Kako je objasnio, angažovao je profesionalce da dođe do sadržaja njenog telefona, koji na kraju nije imao snage da pogleda.

- Meni kaže detektiv ovo je USB sa svim podacima te osobe, mi smo pregledali neke stvari. Rekao mi je da to ne bi trebalo da vidim zbog reakcije. Pitao sam ga: "Zašto? Šta mogu da uradim?". Rekao mi je: "Možeš da uradiš nešto što ne treba, ubiješ nekog, odeš na robiju. Ovde je sve što si tražio". Pitao me je šta da radi sa USB-om. Odgovorio sam mu da drži kod sebe i da će mi dati kad mu budem tražio, a ako mu ne zatražim u narednih pet godina da baci u Dunav - ispričao je Kristijan.

Razočarana u Kristijana

Kristina Spalević, podsetimo, prethodnih nedelja prošla je kroz težak period zbog rastanka od svog partnera Kristijana Golubovića.

- Razočarana sam maksimalno, baš sam razočarana, teško da me neko može razočarati, jer sam na svakave ljude nailazila, ali on me je razočarao kao muškarac. Ja sam njega prihvatila, ružno je reći, nemam zamerku na to. Imamo dvoje predivne dece. Desilo se trpljenje, ja ne mogu da trpim - istakla je ona.

- Da li se promenilo nešto u vašem odnosu otkako su se deca rodila - pitao je Ognjen.

- Nije, u tome i jeste problem, neke stvari se nisu menjale - rekla je Kristina.

- Ja imam utisak da on tebe i dalje voli - konstatovao je voditelj.