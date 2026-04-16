Pevačica i pobednica emisije „Nikad nije kasno“ Zorica Erić izazvala je buru na društvenim mrežama svojim iskrenim i žestokim kritikama na račun estradne scene.

U emotivnoj objavi, Zorica je otkrila da planira da se povuče iz pevanja, a njene reči o kolegama izazvale su brojne reakcije, o tome kako neko koristi zarad publiciteta decu.

- Jedva čekam da realizujem neke svoje poslovne planove i da prestanem da pevam. Ne mogu više da podnesem koliko je većina jadna i bedna, kako bi ste b**u dali za tezgu, koliko ste alavi na pare, koliko vam nije dosta nikad, koliko se volite i družite ciljano i samo da bi vas taj neko zvao na tezgu, koliko vam smetaju mladi pevači i svirači početnici, jer će vam neko uzeti tezgu - napisala je Zorica na mrežama.

- Koliko vas gosti j**u kao konje za sitne pare, koliko može da se radi dok ne pocrkate jer neko maše sa parama. Koliko ne znate da pevate i svirate, a glumite Bogom dane. Koliko ste naduvali cene kao da ste u najmanju ruku u vrhu estrade. Posebno ovi stariji kompleksaši na kraju karijere što hvataju poslednji voz pa se sa ovom mladom decom otimaju. Fuj. Odvratni ste. Foliranti.

Borba sa porocima

Inače, Zorica je otvoreno govorila o tome kako se borila sa porocima.

- Bila sam vrlo sebična i samo sam mislila na svoja zadovoljstva. I kada sam razgovarala sa mojom doktorkom, pitala sam je da li je to bio samo moj bezobrazluk, dođeš u tu situaciju da samo misliš na sebe.