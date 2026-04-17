Estradne zvezde poslednjih godina masovno menjaju urbani haos za mir sela, planina i periferije.

Voditeljka Suzana Mančić radikalno je povukla potez. Preselila se na periferiju, daleko od buke i gužve, gde danas uživa u tišini i sporijem tempu života. Prodala je luksuzni stan od 175 kvadrata u Ulici kneza Miloša, koji se nalazi tik do Beograđanke, i preselila se na periferiju grada. Čuvena "loto devojka" je za nekretninu od novih kupaca dobila više od 500.000 evra, a dok se novi stan na Voždovcu sređuje kako bi se što pre uselila u njega, ona za to vreme živi u svojoj vikendici u Velikoj Moštanici, koju je nasledila od oca.

Sahradio hacijendu na Avali

Pevač Mile Kitić i njegova supruga Marta Savić velelepnu kuću u Beogrdu zamenili su sa hacijendom na Avali, gde su pronašli mir daleko od gradske vreve. Estradni par se odlučio da se preseli iz grada i kuće na Lekinom brdu, koja vredi 500.000 evra, na Avalu, gde su prvo pazarili ogroman plac, a potom izgradili veliku vilu, koja ih je, kako se priča, koštala oko milion evra. Kako je sam folker pričao, samo grubi radovi su ga koštali oko 300.000 evra. Vila se nalazi u ušuškanom delu placa, sakrivena drvoredom i zidanom ogradom, kako bi zaštitili svoju privatnost. Kuća je modernog dizajna, iz više nivoa i liči na hacijendu, na šta je najverovatnije uticala Marta, koja je dosta vremena provela u Dominikanskoj Republici, gde inače par ima dupleks. U centralnom delu ogromnog dvorišta sa engleskom travom nalazi se bazen, a pogled s terase vile puca na ceo Beograd.

Salonac prodala za kuću na planini

Verica Rakočević, pre nego što se sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem preselila na Avalu, uživala je u luksuznom saloncu u srcu Beograda. Veliki stan pre nekoliko godina prodala je, kako se pričalo, za 300.000 evra i sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem preselila se u prirodu, daleko od gužve.

Dizajnerka u šumi se krije od sveta

Elena Karaman Karić, dizajnerka enterijera i ćerka modne kreatorke Verice Rakočević, najviše vremena provodi u "zamku" na Kosmaju, i pored salonca koji ima u Beogradu. Često na društvenoj mreži Instagram pokazuje kako je sredila velelepno imanje usred šume. U dvorištu ima veliki bazen, a unutrašnjost raskošne vile doterala je po svojoj meri.

Zvezda Granda živi u šumi bez signala

Trend povratka prirodi uzima maha i mnogi pronalaze mir daleko od betona, buke i društvenih mreža. Upravo tim putem krenuo je i pevač Nemanja Nikolić, koji je odlučio da život promeni iz korena i preselio se u šumu.

Pevač je napustio grad i preselio se u zabačeno mesto, gde je započeo potpuno nov način života, daleko od očiju javnosti i estradnih dešavanja. Kako saznajemo, u srcu prirode ima svoju kućicu, okruženu zelenilom i tišinom kakva se danas retko gde može pronaći. Njegovu svakodnevicu sada ispunjavaju jednostavne stvari, a društvo mu prave kako domaće, tako i divlje životinje. Mesto koje je odabrao za novi početak toliko je izolovano da čak i signal za telefon jedva postoji, što dodatno otežava bilo kakav kontakt sa spoljnim svetom. Ipak, čini se da mu upravo takav način života najviše prija.

Bivši fudbaler ne silazi sa planine

Ni sportisti nisu imuni na ovaj trend. Bivši fudbaler Mateja Kežman utočište je pronašao na Kopaoniku, gde vodi povučeniji život, daleko od očiju javnosti. Naime, Mateja je na planini najpre provodio slobodno vreme, a nakon venčanja sa Tarom 2018. godine, odlučio je da se u potpunosti preseli na Kopaonik. Kuća koju su izgradili i u kojoj porodično uživaju je od kamenih zidova, krova od crnog crepa, elementima koji se savršeno uklapaju u planinski ambijent. Unutrašnjost kuće odiše toplinom, podovi su drveni, u centralnom delu sobe je kamin kao i rustični detalji koji stvaraju atmosferu savršenog doma. U dvorištu se nalazi ogroman bazen na kom često provode vreme tokom letnjih dana. Kako je rekao, retko dolazi u Beograd, gde je rođen.

Mir na ostrvu

Danijela Dvornik, udovica Dina Dvornika, već neko vreme živi na ostrvu Brač. Ona je tamo kupila kuću, pošto je prodala stan u Zagrebu. Danas sama uzgaja povrće, provodi vreme u prirodi i otvoreno govori da joj takav način života više prija nego bilo kakav luksuz koji je imala ranije.