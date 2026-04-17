Boris Novković, regionalna muzička zvezda, za 23. april zakazao je koncert u Centru "Sava", kojim će obeležiti 40 godina izuzetne muzičke karijere.

Pevač uvek se trudio da u intervjuima koje daje fokus stavi na muziku, pesme, koncerte, ali je njegov privatni život privlačio ogromnu pažnju. To i ne treba da čudi, ako se ima u vidu da je oduvek bio miljenik ženskog dela publike. Istovremeno, intrigantan je podatak da iza sebe ima četiri braka i četiri razvoda.

Četiri braka, četiri razvoda

Iako o tim temama nerado govori, Boris Novković napravio je izuzetak gostujući u podkastu “Sada i ovde”, gde je ispričao da ti brakovi nisu stvar fetiša, već sticaj okolnosti i činjenice da je želeo da ispoštuje žene sa kojima je bio u dugim vezama.

Boris Novković bio je u braku sa glumicom Bojanom Gregorić, novinarkom Lucijom Matić, slikarkom Ines Katić i modnom dizajnerkom Iris Volf.

Ima četvoro dece

Boris Novković otac je četvoro dece. U drugom braku dobio je dva sina, dok je iz četvrtog braka ima sina i ćerku.

Imena koja je izabrao za mališane retka su i neobična. Dečaci se zovu Noa, Bono i Neo, dok je devojčica dobila ime od samo dva slova – Si.

Svojevremeno je otkrio da je ime Bono nastalo kao kombinacija prva dva slova njegovog imena i prezimena, a u razgovoru sa Snežanom Dakić otkrio je i kako je došlo do toga da deca ponesu neobična imena.

– Živimo u svetu koji kroz medije i društvene mreže sve više postaje globalno selo. Ja sam za to da se sačuva kulturološki identitet u svim ovim našim sredinama u kojima živimo. Važno je sačuvati tradiciju ali, sa druge strane, sve se menja, pa i jezik. Za nekih 10-15 godina naš maternji jezik biće neka kombinacija sa engleskim. Sve će se promeniti u tom smeru, pa sam se vodio tom mišlju birajući imena.