Slušaj vest

Pevač Danijel Alibabić pre nekoliko godina doživeo je neprijatnost na nastupu kada mu je gost odgrizao uvo, a on je sada progovorio o toj temi.

Naime, Danijel je dugo imao traume zbog tog nemilog događaja, a sada je ispričao da je tog čoveka tužio,te i da je imao obezbeđenje radi svoje sigurnosti.

- Istina je, nemam taj deo. Ne volim da se vraćam na to. Nemam više traume, ali sam jedno vreme morao da imam nekoga pored mene da bi me zaštitio. Ja sam svima sve oprostio, ali sam ga i tužio - rekao je on za Pink.

1/5 Vidi galeriju Danijel Alibabić Foto: Kurir televizja, Kurir Televizija

Gost se ničega nije sećao

Inače, ranije je Alibabić pričao i o detaljima sa suđenja i naveo da se taj gost nije ničega sećao.

- Bio sam šokiran na suđenju što se taj čovek ničega nije sećao ili je bar tako rekao. Da nije imao nikakav povod, da je popio toliko alkohola, da je izgubio razum. Dobio je zatvorsku kaznu od šest ili osam meseci, nisam siguran. Imao sam želju da dođem na to suđenje, iako nisam morao, da pogledam tog čoveka u lice. Prosto nismo životinje. Iskaz je zaista bolestan i nadam se da se nikad ništa slično neće desiti - rekao je tada Danijel.

Pogledajte dodatni snimak: