Supruga pevača Čede Markovića Ljiljana preminula je u subotu 11. aprila, u 66. godini, dan uoči Vaskrsa. Danas je na beogradskom groblju Lešće porodica, prijatelji i brojne javne ličnosti ispraćaju na večni počinak.

Na groblju Lešće okupljaju se članovi porodice, prijatelji i poštovaoci, koji će nakon opela odati poslednju počast.

Čeda Marković i njihov sin Miloš primaju saučešće u kapeli, a podršku im pružaju brojne kolege iz sveta muzike.

Među prvima na sahranu je stigla pevačica narodne muzike Ana Bekuta, obučena u crninu, u pratnji unuka. Na sahranu su došli i Nikola Selaković, Ana Bekuta, Vanja Bulić, Olja Karleuša, Jasmina Ana, Aleksandra Stojković Džidža, Izvorinka Milošević, Nedeljko Bilkić, Ljubiša Pavković...

Na sahrani Ljiljane Marković, supruge pevača Čede Markovića, među brojnim okupljenima pojavila se i proslavljena glumica i pevačica Snežana Savić, a ovo je ujedno i njeno prvo javno pojavljivanje posle dužeg vremena. Među prisutnima koji su privukli pažnju javnosti našla se i pevačica Sanja Vučić, koja se na sahrani pojavila u društvu uglednog ginekologa Vanje Milošević.

Oprostio se od Ljilje potresnim rečima

Čeda, koji je mnogo voleo svoju Ljilju, oprostio se od supruge bolnim rečima koje su rasplakale mnoge.

- Otišao je moj plavi anđeo… Moja zaštitnica, zaštitnica porodice. Ugasila se zenica oka plavog… Oko koje je pazilo na sve nas celog života - da negde ne pogrešimo… Smejala se i radovala svim našim uspesima. Bila je uvek pravedna i veliki borac za istinu. Uvek mi je govorila “Ako odem pre tebe, pevaj jer to je tvoj život - napisao je on.